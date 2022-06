Más de Uno Luarca 06/06/2022

González, explico que existen dos cursos “imprescindibles” para poder embarcarse; el de la formación básica y el de marinero pescador. No le cabe duda de que “son los necesarios e importantes” para la incorporación de nuevos pescadores, sin olvidar que se trata de una profesión de riesgo y requiere formación.

Anuncio la celebración de cuatro cursos repartidos entre el Oriente y el Occidente con la finalidad de ir formando al personal para afrontar el relevo generacional, “espero que este tipo de cursos puedan servir para despertar vocaciones” de ahí que los acercan a las zonas con arraigo pesquero como es en los casos de Luarca y Puerto de Vega, “estamos acertando y estamos muy contentos con la respuesta de los jóvenes”.

Opina que la incorporación de la mujer en el sector “es fundamental” para el relevo profesional, está convencido que “pasa por ella, cada vez más mujeres están progresando en la pesca como patrones, si se incorporan va a ser un relevo mucho mejor que si se incorporan hombres”.

Sobre las rederas, en la incorporación de la nueva Ley de pesca, preciso que se trata de una reivindicación histórica, al final lo han conseguido, significara un porcentaje de reducción en la jubilación.

Sobre la campaña del bonito y el precio del combustible, pese a que las ayudas finalizan en junio, anuncio que “se prolongarán en el tiempo” y que desde la Comunidad estarán ahí para paliar la reducción de la costera del bonito, de la que dijo que es de “incertidumbre. Esperemos que la productividad en el cantábrico sea como la del año pasado y que sea rentable”.

Sobre la ampliación de la cuota para el bonito, la descarta en los dos años que restan de directrices internacionales. Observando, por el contrario, que ello aporta una mejora respecto a la situación biológica al matizar que “es favorable”.

Al acto acudió el Pdte. de la Fed. de Cofradías de Asturias, Adolfo García, quien se congratuló del curso y la importancia que supone para ese relevo generacional, y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ve con estos cursos la mejor vertebración territorial al sacarlos de Gijón.

Coordinadora Ecoloxista insta a medio ambiente controlar vertidos lodos al Eo. | Cedida

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, informa que ha reclamado a la Viceconsejería de Medio Ambiente que controle el impacto del vertido de lodos en la ría del Eo, en los 500 metros de la zona de obras de construcción de rampa de botadura y dragado del muelle de atraque en el puerto sur de Castropol,

Señala que esos vertidos en la llamada curva de Fondón, lo que va a conseguir es el movimiento del lodo a ese punto de vertido más la rampa y “formar un punto donde se va a ir produciendo un tapón y se acaba cerrando el paso en marea baja que ya es por sí muy deteriorado, aguas arriba”.

Fructuoso Pontigo responsable del grupo naturalista, explica que la zona de vertido se corresponde con hábitats de Interés Comunitario con varias clasificaciones. Que habían presentado alegaciones reclamando que los lodos a dragar no se vertieran en la ría, “lo que evitaría estos riesgos y la correspondiente contaminación de metales que puedan tener”.

Termina advirtiendo cómo los tesones en la ría aumentan por la modificación de las corrientes con las obras realizadas (Puente, dique de Ribadeo, y otros) “no hay garantías que no se produzca por estos vertidos el transporte de sedimento y altere las dinámicas de transporte de materiales y las dinámicas sedimentarias de la zona con el riesgo que supone para este espacio natural”.

El resto de la info a modo de titulares:

Francisco González, la incorporación de la mujer a la pesca es fundamental para el relevo generacional. Álvaro Queipo señala que topónimo Ría del Eo no es una guerra identitaria. Coordinadora Ecoloxista reclama a Medio Ambiente controlar los lodos al Eo en dragado sur de Castropol, ocasionaran un tapón. Oro No sigue demando reponer la senda costera en Lagos de Silva y el vallado deteriorado en la tala. Viento del Norte de Luarca abordara en una conferencia la prolongación de la vida laboral. Alcalde Valdes ante las quejas de pocas plazas para las colonias urbanas, responde que hace dos años no había ninguna. Ayto. Valdés amplia el servicio de las Colonias Urbanas a las escuelas de Otur.

La fallecida de 72 años en la A-66, en Peleas de Arriba (Zamora) era natural del concejo de Tapia de Casariego. Una colisión de dos vehículos dejo un joven herido en Miudes (El Franco). Un pescador resbala precipitándose al embalse de Salime, los bomberos lo rescatan. Quemo una vivienda en Soto de Luiña que estaba a punto de terminar la obra de la reforma. Un total de 26 rederas se incluirán en la nueva Ley de pesca sostenible en Asturias. Adamo lanza una promoción hasta el miércoles 1.000 Mb a 1 € durante 3 meses.

Programa mensual cultural del Principado contempla visitas guiadas por el Museo Etnográfico de Grandas y un itinerario patrimonial por la cuenca del Navia. Ayto. Ribadeo emite un bando recordando tener desbrozados terrenos contra incendios forestales. Foz regenera y pone en valor la fuente de Cabanas- A Barrosa, en Nois. Transporte aglomero esta noche inmediaciones Avd. Ria de Ribadeo y rotonda. El encuentro de autor del Foro Comunicación y Escuela de hoy con Ana Alcolea, mañana con Ana Alonso. G.M. Estoupo Luarca-Valdés el domingo de ruta por Ponga.