Más de uno Luarca 04/04/2024

Sobre si debiera de presentar la dimisión basándose en los estatutos del partido, explico que se corresponden con determinadas causas; si se abre juicio oral por asuntos de corrupción, delitos sexuales o cierta gravedad “se puede pedir la dimisión del concejal”, pero en este caso se ciñen a asuntos ajenos al Ayto. y por la calificación a un profesor.

“No tiene nada que ver con la corrupción o algo con el Ayto. de Valdés, estamos hablando de la disconformidad sobre una evaluación a un docente”.

Acusa al PP de haber sido los únicos en pedir la dimisión a la vez que relata que su compañero a fecha actual “no recibió ninguna citación” y que se supone que estará a la espera, que habrá que esperar qué recorrido tiene y “si se va a imputar”. Apela a respetar a la justicia y precisa que las personas que tuvieron comparecencia judicial sobre ese caso quedaron “absueltos” y que entre ellos estaba el director.

“Corresponde esperar para saber qué es exactamente lo que se le va a requerir judicialmente porque la persona interesada no tiene ningún tipo de situación judicial. Habrá que esperar en primer término, en segundo término, una vez que llegue esa situación, si es que llega, entiendo que tendrá que hacer algún tipo de declaración y ya veremos si se decide que si se le va a imputar o acusar y tendremos que ir viendo”.

En este sentido muestra por el momento el respaldo al compañero hasta que se demuestre lo contrario. “Entonces lo que estamos hablando es que, en el ámbito de sus funciones de su trabajo, el director del instituto, en aquel momento jefe de estudios, hizo una evaluación docente con la que el profesor afectado no estaba de acuerdo y se inicia ese procedimiento. Si esto da para dimitir un dirigente que yo creo que es una persona ejemplar, que es una persona que siempre ha estado comprometida con la comunidad, pues sinceramente yo no lo veo así. Que lo apoyo lo ratifico en el cargo, no, se queda a expensas de la justicia si es que finalmente lo van a citar, como hasta ahora se respeta la decisión judicial que fue la absolución. Si hay otra solución, pues, quedará el tema cerrado, y si finalmente la justicia hace un reproche penal, pues, yo creo que todos estaremos a la altura”.

El regidor habló del pleno de esta tarde-noche en el que destaca la modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento por importe de medio millón de euros que obtuvieron a mayores en el capitulo de ingresos. Lo repartirán en diversas obras por el concejo y otra partida queda sin proyecto definido a modo de comodín. El contrato de compraventa del inmueble del museo del calamar gigante es otro asunto del que esta convencido que se consigue a un precio de mercado evaluado por los técnicos. La modificación del horario de cierre en las celebraciones de las fiestas locales hasta el final de las orquestas, es otra cuestión del dotal de doce puntos en el orden del día.

Corte por simulacro en el túnel de Jarrio A8 desde las 22,30 h desvió por Navia. | Cedida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará esta noche desde las 22.30 horas y hasta las 01.30 horas del viernes un simulacro de incendio en el túnel de Jarrio, en la autovía A-8, en el municipio de Coaña, por lo que se desviará el tráfico por la N634 por Navia.

Mientras dure el simulacro, se cortará el tráfico en la vía en ambos sentidos de circulación, entre los enlaces de Salcedo (salida 477) y de Jarrio (salida 483) para circular por la N634.

El corte se efectuará durante el tiempo mínimo imprescindible para la preparación y realización del simulacro, según transportes.

La Asamblea de la Hermandad de Donantes de Sangre distinguirá a una veintena de donantes. | Cedida

Un total de 22 personas serán distinguidos este domingo durante el transcurso de la asamblea ordinaria de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias que se celebrara en Pruvia, Llanera desde las 11,30 h.

De esas personas, doce se corresponden con mujeres que sobrepasaron las 30 donaciones y los diez restantes son hombres que superaron las 50 donaciones a lo largo de su vida.

El Pdte. Ernesto Marcos Maseda, confirma que unos 235 donantes participaran de un almuerzo de confraternización en el que darán a conocer los resultados de las donaciones del año pasado y que arroja un saldo de 26.535 donaciones, de los cuales 2.147 fueron nuevos donantes , “cifra importante ahí está el futuro, y nosotros los animamos y que se animen para continuar como donantes”.

Relata que el rango de edad en donde mayor donación se consigue es entre los 46 y 55 años al representar el 53 % de las donaciones, “y esa gente mayor ya le queda poco, con 65 años no se puede seguir donando”. De ahí que ve la necesidad de ir concienciando a más gente con edades más tempranas, algo que ya empieza a dar sus frutos, entre la población de 18 a 30 años con 5.457 donaciones el pasado año lo que representa en su conjunto global un 19 % de las donaciones, “y que se ha logrado incrementar en un 0,20 % respecto al año anterior”. De 31 a 45 años han sido 8.400 donaciones y de 46 a 65 años 15.617.

A la cita de los donantes de Asturias, acudirá, entre otras personalidades, la Consejera de Salud, el Pdte. Nacional de la Hermandad de donantes y representantes políticos.

El resto de la info a modo de titulares:

Pdte. Cofradías Asturias reclama a Barbón claridad y acciones en Madrid para evitar molinos en el mar. Covadonga Tomé, los malentendidos del PSOE entre las Consejerías son desencuentros, en asunto eólicos. UPA firma con Agricultura un acuerdo de 43 medidas que activa el plan de apoyo al campo español. Dos candidaturas se presentan a las elecciones de ASEAVA de mayo. Valdés celebrará el pleno de hermanamiento con Comune di Corteno Golgi (Italia) el sábado dentro de proyecto “Villas de Nobel”.

La corporación Municipal de Valdés celebrará hoy pleno ordinario con una modificación de crédito por medio millón. Grandas de Salime acogerá una charla sobre restauración de antiguos castañares abandonados. Se buscan al menos unas 60 familias para la acogida de unos 130 los niños saharauis. La jornada gastronómica del chicharro y mejillones de Foz se podrá degustar en quince establecimientos. Acisa-Ribadeo programa tres cursos sobre la gestión de redes sociales. El SESPA informa de cortes intermitentes en la receta electrónica hoy el 7 y 11.

El CAI de Canero celebra mañana la VI edición de los días europeos de la artesanía con la elaboración de talleres. El Centro Social de Luarca conmemorará el XXXVII aniversario con una semana de actos y distinguiendo a dos de sus socios. Dir. Gral. de custodia del territorio, visito la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Buron. APAGA realiza balance positivo de la movilidad realizada en Chile. A Mancomunidad de A Mariña celebra la jornada aplazada de formación en geoturismo. Correos sigue con la promoción del Camino de Santiago ahora con Marta de Ribadeo.