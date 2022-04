Más de uno Luarca 04/04/2022

La falta de porteadores lo participo hoy el Hermano Mayor, Ignacio Méndez. La imagen necesita 8 porteadores y actualmente tienen inscritas a 3 mujeres, necesitan una más para completar la mitad, y el resto lo podrían hacer con hombres. “Si pudiéramos llegar a cuatro mujeres y hubiera cuatro hombres, u ocho mujeres, habría que sacarlos, si no va a tener que quedarse en la capilla muy a mi pesar”.

Que tenga constancia sería la primera vez que suceda que una imagen no puede realizar el descenso por ese motivo. Entre alguna de las causas la justifica en que se trata de una imagen “pequeña” y que no gusta mucho a los porteadores, que junto con la de San Juan, las suelen llevar gente joven “y la juventud hemos preguntado a varios, que si no sabe, que no…”. A las excusas de los jóvenes, añade que después el ascenso se efectúa el sábado a las 7,30 de la mañana y supone un inconveniente para este sector de la población.

La Hermandad abrió la posibilidad de participar a las mujeres en la Semana Santa como porteadoras brindando esa imagen por ser la más pequeña y menos pesada.

Es optimista en que se solucione el problema, aunque con los pies en la tierra apela hasta un cuarto de hora antes de la bajada, a que aparezca una fémina y puedan completar el resto, de esa forma se podría bajar la imagen, "en caso contrario tendrá que ser unos días después en una furgoneta".

El resto las sagradas imágenes no tienen problema y bajaran: El Nazareno, La Dolorosa y San Juan, en procesión por el recorrido de costumbre, la carretera de El Faro y Paseo del Muelle, hasta la Iglesia, celebrando a continuación la solemne novena en honor de Jesús Nazareno.

Los siguientes actos se ciñen al domingo de Ramos y desde el miércoles hasta el sábado.

La novedad para este año, es la supresión del recorrido de las procesiones del miércoles y viernes que iban por Ramón Asenjo, Barrio Nuevo, para conectar con El Pilarin y Puente de La Travesía y bajada a la Iglesia “la gente se centra mucho más en el medio“ y que por ese recorrido “había muy poca gente. Las imágenes pesan y se les echa una mano a los porteadores que son 500 m más, y se agradecen”.

Espera que tras dos años sin la celebración religiosa, y si la meteorología acompaña la gente de mediada edad en adelante partícipe efusivamente como siempre hizo. En caso de lluvia confirma que El Nazareno subirá a la Capilla de la Atalaya, “si o si”.

Rosana González, ve a Feijoo en la Moncloa. | Cedida

La Compromisaria al congreso del PP por el Occidente, la alcaldesa de Coaña, Rosana González, ve a Feijoo “en la Moncloa”, tras el congreso celebrado en Sevilla este fin de semana.

Rosana, junto a la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, y el alcalde de San Martin de Oscos, Pedro Álvarez, acudieron como compromisarios al congreso por la comarca. Para la coañesa, la organización está volcada con Feijoo, y el conclave ha servido para “resetear” y brindar a una persona que “está esperando toda España” para conseguir un cambio en el Gobierno Central.

No tiene duda que “es la más adecuada y preparada por los éxitos en la gestión como cargo público y funcionario de dos organizaciones muy importantes”. No paso por alto “la solvencia” que atesora y que bajo su punto de vista necesita España, "y nadie mejor que él en el panorama político actual. Si sabe de política, si sabe de las necesidades de los españoles, si sabe lo que es Estado, y creo que ya no solo genera ilusión en el PP, sino que lo hacen también en los españoles”.

Como alcaldesa de un municipio pequeño no tiene duda alguna que es la mejor persona para ocupar la presidencia del partido “me pareció un gran maestro en la política y un gran presidente, y muestra de ello es la herencia que deja en Galicia”.

Sobre las heridas surgidas entre Casado y Ayuso, no quiso entrar a realizar valoraciones, al relativizarse a un concejo pequeño alejado de esos asuntos. Pasada la página comenta que ahora se tienen que centrar en sacar adelante al País “los personalismos hay que dejarlos a un lado y hay que ponerse a gestionarse a tope”.

Sobre los compañeros elegidos por Asturias, no se pronunció, comentando que si fueron elegidos por Feijoo, es por qué serán los mejores.

El resto de la info a modo de titulares:

A menos de 24 h para la primera procesión de Luarca una imagen podría no procesionar por falta de porteadores. Ayto. Foz acuerda sacar a licitación el servicio de ayuda a domicilio en 4,56 millones. PP-Foz advierte des actualización en IPC en la valoración de la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Los Ayitos. de Grandas de Salime y Santa Eulalia de Oscos con alcaldes provisionales, por enfermedad y paternidad. Calvo confirma a los pescadores y ganaderos la moratoria de las cuotas de la seguridad social por cuatro meses.

La mindoniense Elena Candia, designada como vocal directa por Feijoo. Compromisaria al congreso PP por el Occidente, Rosana González, ve a Feijoo en la Moncloa. Las escuelas infantiles abrirán el día 18 el plazo de admisión de alumnos para el próximo curso. La escuela municipal de salud de Valdés organiza el taller “Vivir con dolor crónico”. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime ofrecerá visitas especiales a niños durante este mes.

Navia amplía el plazo de presentación de terrazas en espacios públicos hasta el miércoles 13. Coaña programa dos campus de actividades para los peques en Semana Santa. A Pomba do Arco promueve para el jueves la presentación del último trabajo de Ugia Pedreira. PP-Burela satisfecho que la Xunta amplié los atraques deportivos en la localidad. APAGA extiende la formación a la hostelería con la celebración de dos cursos.

El paro baja en 152 personas en marzo en Asturias. Ayto. Valdés renueva convenios con Parroquias de Trevias y Barcia con 45.000 €. FAPAR rechaza de cuajo el proyecto aldea 0 por ser irreal, especulativo, chapuza, una ofensa y alejado de la realidad. Comienzan las obras del sostenimiento del camino al faro de Cudillero con un cuarto de millón de euros de inversión. Una joven herida tras chocar el autobús de la línea en el que viajaba con un animal en Barreiros.