Más de uno Luarca 03/06/2024

En el primero de los casos se dejó sentir en Fazouro, Forxán, Foz, Marzán y Vilaronte. El otro este domingo en Boal, a las 12,58 h con epicentro en Doiras, y a 21 kilómetros de profundidad, que alcanzaba una magnitud 2.2.

En ambos casos, los expertos señalan que la magnitud, es prácticamente imperceptible para la población. El Decano de la Facultad de Geología de la Uni. De Oviedo, Carlos López, aclaro que “lo perciben las personas, pero no daña nada”, se trata de una magnitud tan baja “2.2 se siente solo cuando el terremoto es muy superficial”.

La alcaldesa de Navia tras encuentro con gerente Área I la situación “decepcionante y muy preocupante”. | Onda Cero Luarca

El gerente del Área Sanitaria I le participa a la alcaldesa de Navia, que la asistencia sanitaria “no va a volver a ser igual que antes de la pandemia”, lo hizo durante el transcurso de una reunión solicitada por la mandataria.

La alcaldesa de Navia, Ana Fernández, agradeció la rapidez del encuentro y dijo que le ha sido participada una “situación muy negativa” sobre la calidad asistencial en la comarca, de la que venían advirtiendo y que según lo que le ha dicho el gerente se confirma.

En Atención Primaria no habrá contrataciones para refuerzos de cara al verano “se avecinan momentos complicados para los Centros de Salud” lo que podría abocar a la necesidad de adoptar “medidas extraordinarias”.

En cuanto al hospital de Jarrio “más de lo mismo no hay especialistas”. Que la movilidad forzosa “ha sido un error” al solo funcionar durante un tiempo limitado, a lo que se suma que los profesionales no quieren ese desplazamiento al suponer un abandono en el cupo de sus pacientes.

Que en dermatología no hay profesionales, para minimizar los efectos instalaran cámaras de alta resolución en los Centros de Salud para ser atendidos a larga distancia por un profesional que se encargara de hacer un cribado sobre la importancia del asunto.

En urología, ya no hay desplazados y tampoco hay facultativo con lo que tendrán que moverse los usuarios, califica la situación de “decepcionante y muy preocupante” y que a corto y medio plazo no le auguran solución “dijo que hay que mentalizase, el hospital no va a volver a ser igual que antes de la pandemia”.

Cumbre de alcaldes de la ribera del Eo principales demandas las mejoras en viales. | Cedida

Los alcaldes de Ribadeo, Daniel Vega, Vegadeo, César Álvarez y Castropol, Francisco J. Vinjoy, han celebrado una reunión para abordar las principales inquietudes y unificar criterios a la hora de abordar la vecindad en torno al río Eo. Las principales demandas, inversiones en la A-8, la nacional 640 y 642, así como el ferrocarril y la vía verde.

El encuentro se celebró en el Ayuntamiento de Ribadeo con el objetivo de apostar por mantener estas jornadas laborales para sacar adelante de forma conjunta las diferentes iniciativas.

El alcalde anfitrión explicó que “los alcaldes de la ría estamos más unidos que nunca en una jornada de trabajo en la que agradezco claramente al alcalde de Castropol y al alcalde de Vegadeo que hayan venido a esta reunión”. Entre las reclamaciones mas notorias en el ámbito nacional al Gobierno central para invertir en los municipios, citan la inversión en infraestructuras: “en la A-8, en la N-640 y también en la N-642. Es fundamental invertir en infraestructuras, en las vías de comunicación y también en mejorar la iluminación en los accesos a los pueblos. Creo que el gobierno central debe tomar una decisión rápida y urgente e invertir en nuestros canales de comunicación”. Los regidores coinciden en que hay que bajar de precio el suelo industrial.

El alcalde de Castropol, considera que el encuentro fue “muy interesante, muy positivo, y creemos que debemos seguir manteniendo esta línea de trabajo en el futuro”. A las mejoras de infraestructuras señaladas incluye la mejora del ferrocarril, la mejora de la circulación marítima, con los necesarios dragados en aquellos puntos donde sea necesario en la ría para una mejor circulación marítima, y también establecer una vía de enlace en la franja costera que permita desplazarse a pie o en bicicleta entre los tres concejos.

El alcalde de Vegadeo, dijo que “la reunión resultó ser un punto de partida para concretar y poner sobre la mesa de las distintas administraciones los temas importantes que nos afectan”.

El resto de la info. a modo de titulares:

Rescatan a un pescador con un traumatismo en una pierna en el Eo a su paso por San Tirso de Abres. Unos 90 niños de Valdés se acogerán al servicio conciliador que el Ayto. financia con 12.400 €. Una iniciativa vecinal de Vegadeo solicita al Ayto. que el recinto ferial se llame "Manuel Abuin".

Asturias Ganadera insta a la Consejería a modificar normativa sobre tuberculosis para evitar vaciados por un positivo. Ayto. Valdés destina 30.000 € para el establecimiento de trabajadores autónomos. Un total de 120 niños de 3 a 12 años de Valdés participarán en las colonias de verano. Asturias Ganadera y OTEA apuestan por un turismo sostenible que respete paisaje y paisanaje. El Principado financia con 15.000 € la difusión de la cuchillería de Taramundi con dos vídeos y un catálogo profesional

Mañana se celebrará la vista oral por la difusión de un video erótico sin consentimiento grabado en San Timoteo, Luarca. Ayto. Valdés saca a licitación desbroces de caminos en 110 km por 72.000 € para dos años. Las enfermedades neurodegenerativas, la próxima charla de la escuela de salud de Castropol. Ovidio Zapico se reúne con alcalde Villanueva de Oscos. El paleontólogo Juan Luis Arsuaga ofrecerá hoy una conferencia en Castropol. La Pegaso RACE de Luarca reunirá el domingo a 301 deportistas. Un total de 234 inscritos contabilizo la carrera solidaria contra el cáncer de Luarca.