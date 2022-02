Más de uno Luarca 02/02/2022

El representante sindical en el Ayto. de Valdés, Jaime García, informa que el contencioso planteado contra el equipo de gobierno municipal socialista “no cuajo. La verdad es que estamos acostumbramos a ganar las sentencias al Ayto. es lo más habitual, pero en esta ocasión no fue así”.

Relato que solicitaban ser informados como parte del comité de empresa, tal como establece la normativa, y no lo hicieron en su momento, si a posteriori del pleno. Lamenta que para la justicia, según fundamento en el auto, les sirva ese método, al que une el argumento de que los denunciantes no presentaron recurso alguno durante ese periodo.

García, explico que no recurrieron porque la decisión de la externalización del servicio “ya era irreversible” y nada iba a cambiar ese recurso.

CCOO, aprovecha para criticar la falta de criterio, y el cambio de postura del alcalde, que en debates pre-electorales negaba tajantemente que procediera a la privatización de servicios municipales resultando ser todo lo contrario.

Termina diciendo que con los 323.0000€ que destinan a esa privatización, se podrían contratar a 13 trabajadores, con una media de unos 25.000€ que seria un sueldo “decente”, algo que no se da en la empresa privada que paga menos, además de tener 13 familias en el concejo y ahora marcharse todo a una multinacional.

Defensor del Pueblo investigara colocacion de contenedores en zona portuaria de Luarca. | Cedida

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, informa que inicia las actuaciones de investigación con el Ayuntamiento de Valdés para esclarecer la ubicación de unos contenedores en el paseo del muelle de Luarca, que a juicio de un vecino infringen la normativa en distancias.

Manuel Álvarez Cascos, explico que acaba de recibir el escrito en el que Gabilondo, le participa que una vez estudiada la queja, ha procedido a admitirla al entender que reúne los requisitos del artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo.

“Con esta misma fecha se inician actuaciones con el Ayuntamiento de Valdés. Tan pronto como se reciba la información solicitada, le será comunicado su contenido y las actuaciones que vayan a practicarse”.

Álvarez Cascos, recuerda que la normativa de puertos establece que tienen que estar situados a 6 m. del cantil incumpliéndose esa distancia, que están situados enfrente a su propiedad y dificultan el paso de vehículos de emergencia. Dice que es una clara “venganza” por denunciar en el TSJA el supuesto incumplimiento de la caducidad de una Unidad de Actuación en Villar, en donde tiene una finca que desea urbanizar.

A este respecto adelanto que en una respuesta del Ayto. sobre ese caso al TSJA les contestaron que están en la fase de contratación para la tramitación del nuevo Plan General del Municipio y será en ese procedimiento revisión y sus correspondientes informaciones públicas dónde deberán plantearse las correspondientes sugerencias o alegaciones. Afirma que consultado ese extremo en la oficina técnica municipal le negaron que a fecha actual sea cierta esa información “si miente, no se si será verdad, o no, la oficina técnica municipal no sabe nada, y si miente en sede judicial tendrá que responder de ello”. Teme que esa modificación no sea para solucionar su problema y sí el de una empresa de Cadavedo que podría llegar a solicitar una indemnización millonaria.

Recordó las diversas opciones que les dieron para desbloquear el problema sin éxito alguno, y lo peor, que le estan negando desde hace meses una reunión con los representantes políticos en el gobierno.

El resto de la info. a modo de titulares:

El paro subió en 1.491 personas en Asturias en el mes de enero. El SESPA adjudica una docena de plazas de celador como personal estatutario fijo para el Área I de las 399. Asco. y colectivos afectados por Mina Salave tachan de falsedad la reducción de un 99% el arsénico del subsuelo. Ministerio abre las ayudas directas de la PAC por 4.856 millones a las que podrían optar 665.000 agricultores y ganaderos. Presentan un proyecto de central hidroeléctrica para el Navia de 1.580 MW. Parroquia de Barcia y Leijan informa entra en vigor presupuesto en 162.500€ más de 92.000 en inversiones reales.

Conselleria do Medio Rural abre plazo ayudas para ordenación forestal en Galicia por 6 millones. Rita Camblor visita Taramundi para obras varias por el Concejo. Dita. Infraestructuras viarias y portuarias se reúne con alcalde Castropol. Medio Ambiente fija para el día 15 levantamiento actas ocupación terrenos acometida eléctrica EDAR Castañeras (Cudillero). Ayto. Ribadeo adecenta la fuente que va al Faro con 8.200€. Gasóleos Abelleria reparte con Acisa-Ribadeo 50.000 tarjetas para descuento 0,10 €/l combustible.

Ayto. Valdés amplia programa apertura temprana al colegio Padre Galo. PP-Foz solicita en mociones apoyo al sector primario y poner en valor salas expositivas CENINA. Tapia aprovechara fondos europeos para mejora de la fachada y el paseo marítimo así como en las playas. Ayto. Coaña propone versos para apadrinar a los niños nacidos el año pasado. Explicaciones alcalde no convencen a la oposición de Cudillero sobre venta del cuadro de Goya. El Ayto. de San Martín de Oscos convoca plaza en prácticas de auxiliar administrativo. Ayto. de Castropol convoca plaza de técnico de turismo.

Ayto. Valdés convoca la subvención para el carnaval destinando 3.000€. Ayto. San Tirso de Abres recuerda que los vecinos tienen que informar sobre la plantación de patatas. El CDTL de Villanueva de Oscos organiza varias actividades para efeméride Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ayto. Villanueva aprobó el presupuesto del año pasado con 0€ de inversión real. Medio Ambiente permite a láctea naviega vertido excepcional para el mantenimiento del emisario. Cultura expone la inclusión en el Patrimonio Cultural de Asturias dos campamentos romanos de Boal.

El defensor del pueblo investiga la colocación de unos contenedores en el paseo del muelle de Luarca. CCOO lamenta que fallo judicial sobre la privatización del servicio de limpieza en Valdés, no pueda sentar jurisprudencia. Ayto. Castropol convoca II concurso carteles y relatos breves 8m=igualdad destinando 1.200€ en premios. Ayto. Ribadeo continúa con mejora alumbrado ahora en Avd. América. PP-Burela presenta moción para instalación de puntos públicos recarga vehículos eléctricos. G.M. Marques de Casariego el sábado de ruta al Tabayón del Mongallu.