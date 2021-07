Martin Berasategui "no tengo duda que volveremos a batir record y volveremos a emocionar a la gente, y dejaremos boquiabierta a la gente que volverá a este país”.

El Certamen cuenta con el patrocinio de la Caja Rural de Asturias, el Grupo Armón, la cetárea “Villa Carmen” y los Ayuntamientos de Valdés y Navia; con la colaboración de Distur, Sidra El Gaitero y Central de Carnes.

El gerente de Casa Consuelo, Álvaro García, señalo en los micrófonos de Onda Cero, que por fin retoman la Bienal por culpa de la pandemia, algo que impidió la celebración habitual “menos gente, buenos pintores y buena adquisición, nosotros estamos contentos”. Sobre la continuidad del Certamen esta garantizada mientras este él, supeditándola al futuro gestor, “lo demás no se puede predecir, porque la juventud de hoy es tan diferente, es como el gobierno, hoy dicen una cosa y mañana otra”.

Álvaro García y Orlando Torres. | Luarca

El director del Certamen, Orlando Pérez, definió de “tan extraño” el año pandémico que ha sido el causante de recibir menos obras, al rondar el centenar. Dio a conocer la relación de premiados, artistas seleccionados y el jurado.

El Chef premiado Erlantz Gorostiza, dio las gracias y reconoció estar “súper orgulloso” al pasar a engrosar una lista con tantísimos nombres distinguidos “estoy encantadísimo por la invitación, por poder estar aquí, por toda la familia que hay detrás de Casa Consuelo, y por detrás de todas esas grandes personas que ponen el corazón y todo su amor por lo que hacen”. Destaco la cultura del norte de España en su vínculo con la gastronomía, de ahí que justifico que se ponga en valor la misma y los talentos que surgen a su albor.

Martin Berasategui, hablo de Gorostiza, que además de alumno, es uno de sus brazos derechos y de todo lo que le pasa en el mundo “un cocinero impresionantemente bueno, con un don innato para la cocina” reflejando su valía como persona y amigo.

Sobre la situación sanitaria y los problemas que le acarrea al sector, no dudo en decir que están preparados para "trabajar, competir y luchar" y no para la pandemia, al ser innovadores. Reivindico la importancia de la hostelería “tiene mucho que ver con el turismo gastronómico que hemos conseguido en este País, dejando la sangre para conseguir este turismo gastronómico que nadie lo soñábamos, en eso estamos, y no tengo duda que volveremos a batir record y volveremos a emocionar a la gente, y dejaremos boquiabierta a la gente que volverá a este país”.

Kihong Chung | Luarca

El ganador del certamen, el coreano, Kihong Chung, ya había echado el anzuelo hace unos años al certamen, presentándose nuevamente en esta con “un gran resultado” por lo que esta “satisfecho y contento”. Su trayectoria artística partió de la arquitectura a la que se iba a dedicar, pero se centro en el arte pictórico que es a lo que se dedica ahora profesionalmente desde hace más de una década. No puede definir el cuadro premiado con palabras, al transmitir la cultura oriental, pero si lanza preguntas con su obra, para una respuesta que no es fácil de encontrar y en algunas ocasiones hasta imposible.

El miembro del jurado Manolo García Linares, dijo que la calidad ha sido “alta” y que los creadores necesitan conectar con el mercado debido a la situación pandémica. Dijo del cuadro ganador que “era diferente” señalando que todos son merecedores del primer puesto, pero que solamente lo tienen que dar a uno.

A titulo póstumo fue homenajeado al expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces, su hermano Miguel, fue la persona encargada de representarlo, agradeciendo en nombre de toda la familia la distinción “aparte de su trayectoria social y política enfatizaba desde el punto de vista humano que convivio y tuvo vivencias y cercanía en todo lo que fue con Casa Consuelo y toda la relación de arte, gastronomía y asturiania”.

Miguel Alvarez Areces. | Luarca

El evento distinguió una veintena de diversas personalidades entre los que fueron a titulo póstumo; Vicente Álvarez Areces (Ex Presidente del Principado) y Rubén Suárez (crítico de arte). El cocinero Erlantz Gorostiza, Luis Laria (naturalista, fundador de CEPESMA). Los artistas Carlos Sierra, Pelayo Ortega, Miguel Galano y Hugo Fontela, la Galería Cornión. Los restaurantes Real Balneario (Salinas), Güeyu Mar (Ribadesella), Blanco (Cangas del Narcea), El Recetario (Gijón), Lera (Zamora) y el Club de Guisanderas. Las bodegas Vega Sicilia. El crítico gastronómico Iván de la Plata, la periodista Adriana Suárez (El Comercio) y Darío Martínez, de Onda Cero Radio.

Las obras adquiridas fueron las de Daniela Zanzoni, Guillermo Sedano, Rielo, Esther Cuesta, Barrial, José María Sánchez, Angi Granja, Javier Ortega, Adrián Fco. Marmolejo y Mónica Dixon.

A la cita acudieron los patrocinadores, Belarmino Suarez, Director de Caja Rural de Asturias en Luarca. José Ramón Fernández, Presidente del Grupo ARMON. Adán Pérez, Cetáreas Villa Carmen y Sport. Ignacio García Palacios, Alcalde de Navia y Oscar Pérez, alcalde de Valdés.