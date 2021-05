La Banda de Música la Reina del Truebano graba un video para felicitar los cumpleaños “mucha gente nos lo pedía".

El director de la Banda, Luis Feito Cano, explica que el sonido fue grabado en el Cine Fantasio de Navia, con el técnico en la materia, Carlos Presno, mientas que el video ha sido rodado en la Atalaya de Puerto de Vega, encargándose de ello así como la edición unos amigos; Pablo García Suárez y Álvaro Fernández Martín.

Feito explico que la elaboración de este trabajo se debió a la “mucha gente nos lo pedía, grábame ahí el cumpleaños feliz para mandárselo a mi madre, padre…” esta satisfecho por el video y agradece las colaboraciones que sin ellas no podría ser una realidad.

Hablando de cumpleaños, recordó que ellos como Banda, tendrían que estar celebrando a lo largo de este año los 25 años de existencia “pero lo que pasa que con la pandemia se fastidio todo” comentando que a fin de cuentas eso es anecdótico, con todo lo que ha supuesto “pero bueno es la época que nos toca vivir y hay que remar, y no nos queda otra que preparar cosas, ser lo mas competentes posibles y seguir adelante, no queda otra”.

Durante este periodo sanitario aprovecharon para preparar un repertorio que define de “muy competente” y que gracias a ir tanteando las piezas con el publico de los balcones, les definido el mismo.

Sobre las actuaciones que mas huella les dejaron a lo largo de estos 25 años, explico que en cuanto a financiación y permisos, la de China, pero también otras como en New York, Dublín y Dubái, no pasaron desapercibidas “son muchas, tendríamos para escribir una enciclopedia, porque hay muchas vivencias, somos un grupo grande, interactuamos, y siempre surgen cosas graciosas o sensibles de contar” no pudiendo destacar una sobre otras, y que una lleva a la otra.

Termina diciendo que ya tienen actuaciones para las próximas fechas y que están a disposición para la celebración de cualquier evento que deseen contar con ellos.