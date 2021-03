La Asc. “Todos Somos Jarrio” contentas por la predisposición para solución hospital, y decepcionadas por no ser escuchadas “no queremos ladrillos, queremos personas”.

La valoración de la reunión aporta dos caras, “contentas” al denotar “predisposición” para solucionar la falta de médicos en el hospital, y en la otra “decepcionadas” el responsable de la sanidad asturiana, no les dejo transmitir los verdaderos problemas que acucian al centro, y según sus relatos, de muchos de ellos no era conocedor “en algún eslabón de la cadena se rompe la información, habrá que mirar en donde es, y quien falla”.

En el lado positivo les participo que sacaran las oposiciones de médicos cada dos años. Que los contratos temporales, que incluso reconocen que hacen por días, pasarán a ser anuales con renovación de hasta tres años. Que desplazaran médicos para atender las especialidades que más flojean durante dos o tres días a la semana.

Mostraron su pesar por no haber podido disponer de más tiempo en el uso de palabra al tener solamente media hora, en la que el interlocutor se encargó de usar para decirles todo lo que ya saben del plan y que aplicaran, en el que destinarán preferencia en los presupuestos Autonómicos, sin especificar más, con la intención de reanudar las obras paralizadas al abandonar la empresa la adjudicación al considerar insuficiente la partida por la que previamente había dado el visto bueno para optar a la obra, y que después, resultó ser deficitaria según su versión. “De nada nos sirve que nos pongan el mayor hospital en el Occidente, si no tenemos sanitarios, no queremos ladrillos, queremos personas”.

El plazo dado para revertir la situación es hasta el 31 de julio, esperan que no sea un parche todo para taparles la boca “se equivocan” si pasados los 4 meses en el momento que veamos que empiezan los problemas, nos vamos todos a Oviedo”.