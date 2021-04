Se trata de una vieja demanda que viene sonando desde hace décadas en la comarca y que ahora cobra fuerza al lograr la unión de las cinco AMPAS de los centros en los que se imparte Bachillerato y F.P.

Reclaman la gratuidad del transporte, al suponer un coste añadido importante a las familias con desplazamientos de varias decenas de kms. en algunos casos, y en otros, incluso sin la posibilidad de disponer de transporte para poder estudiar, lo que fomenta el abandono escolar en las zonas rurales.

La disculpa que el Bachillerato no es educación obligatoria, para no costear el transporte, no les sirve, y ponen como ejemplo, en el otro lado de la balanza a la educación infantil, que tampoco lo es, y si merecidamente se costea.

No quieren entrar a valorar en si se puede abrir una vía de agua en la línea de flotación sobre el transporte gratuito educativo en Asturias en este tipo de ciclos, que hasta la fecha corre a cargo de los padres, tal como dejo constancia el portavoz de los colectivos, Manuel Vidal, “Yo no voy a entrar en la disquisición desde la Calle Uría, para ponerle un transporte para que el señorito no valla caminando 500m. Si dejamos claro que nosotros solicitamos la gratuidad, para por lo menos las zonas rurales en donde se levantan tempranísimo para llegar al Instituto, que la tengan y así fomentar o evitar el abandono escolar. No quieren evitar la España vaciada, es la oportunidad para demostrarlo”.

Dicen que la Dirección General de Planificación Educativa les transmite absoluta comprensión, pero no articulan una solución al problema del que señalan cuentan con el respaldo de los alcaldes.

Este sábado realizaron el primer acto visible con una concentración en Tapia de Casariego, de no constatar avances no descartan iniciar una huelga estudiantil.