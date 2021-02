La Coordinadora Ecoloxista denuncia un vertedero ilegal en Piloña y pide su retirada inmediata

La Coordinadora Ecoloxista de Asturias ha denunciado, ante la Fiscalía de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica, la existencia de un vertedero entre las localidades de Cobayes y Cuerres, junto al reguero de los Escobios, en el concejo de Piloña. El colectivo señala que, al estar al lado de un cauce, multiplica el riesgo de contaminación por sus lixiviados.

El vertedero, según la coordinadora, se encuentra "en una zona arbolada con riesgo de incendio forestal, así que el vertido denunciado infringe también lo dispuesto en el Decreto 3769/1972, por el que se aprueba el Reglamento de Incendios Forestales y lo dispuesto en la Ley de Residuos. Con los riegos sanitarios añadidos de haber en el vertedero cadáveres de animales al lado de un cauce que pueden agravar y contaminar la zona en estos duros tiempos de pandemia sanitaria".

Los ecologistas recuerdan que "la gestión de los residuos es una competencia municipal, por lo que resulta evidente que el Ayuntamiento de Piloña no ha procedido al control del referido vertido procediendo a la obligada retirada de los residuos y derivación de los mismos a un gestor autorizado y decretando la clausura con la correspondiente señalización tras la limpieza de lugar".

Todo ello, añaden, "podría dar lugar a responsabilidades penales por omisión del deber de evitar el delito de incendio forestal al ser una zona boscosa la colindante, con el agravante que es una zona cercana a viviendas".

Posible delito por imprudencia grave

Los conservacionistas hacen constar que "los vertederos son en sí mismos generadores de evidentes riesgos y focos de peligro y por ello legalmente se imponen unas determinadas garantías y prevenciones que no observan quienes buscan cualquier lugar para depositar allí basuras sin adoptar la menor precaución tendente a evitar la contaminación, los incendios y la afección medioambiental, lo que da lugar a la comisión de este delito por imprudencia grave".

Por estas razones, la coordinadora ha solicitado a las autoridades competentes "que se proceda a la retirada de los residuos y se lleven estos a un gestor autorizado. Que no hagan como otras veces que lo vuelvan a tirar en sitios no adecuados. Se sancione adecuadamente a los responsables, si es que se les puede identificar, para que no siga contaminando el concejo con sus peligrosos vertidos y se investiguen los hechos denunciados y en el caso de encontrar las personas responsables, sean procesadas de acuerdo a la ley".