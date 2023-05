Telecable consigue el triplete

Quince títulos en 16 años. Desde que en 2007 logró el primero, el Club Patín Solimar (en la actualidad Telecable por razones de patrocinio) no ha parado de conquistar títulos: 6 Copas de Europa, 3 Ligas, 5 Copas de la Reina y una Supercopa, amenazando con seguir desde ya mismo. Mañana miércoles de nuevo saldrán al balcón del Ayuntamiento, y después sólo pensarán en la OK Liga, donde Vilasana (al que ya derrotó en Copa de Europa y de la Reina) volverá a cruzarse en su camino. En esta ocasión las catalanas tendrán el factor cancha a favor, pero mentalmente no hay, en este momento, un equipo más fuerte que el gijonés.