Gallego no se fía nada del Albacete

David Gallego no cree que se puedan marcar diferencias suficientes a corto plazo que sirvan para asegurar el play-off pronto, pues en su opinión "hay una enorme igualdad cada semana". El entrenador del Sporting espera mañana en el Carlos Belmonte a un Albacete "muy ordenado, y peligroso en las acciones a balón parado. Debemos tener mucho cuidado".

Con Djurdjevic apercibido de sanción (si ve una amarilla mañana se perderá el partido ante el Espanyol), a Gallego no le preocupa ahora esa circunstancia: "Pensamos sólo en el Albacete, y si finalmente se diera eso tenemos gente suficiente para solucionarlo". Lo que sí confirmó Gallego fue que "Campuzano no estará disponible hasta Ponferrada. No sé si es lícita o no esa cláusula, pero es así"

