Denuncia en las Redes Sociales

Según la denuncia difundida a través de Twitter, la Policía les informó que "como no somos menores y el hombre no nos tocó , no se puede denunciar porque no se considera delito". La joven ha mostrado su descontento al entender que es mejor "llamar a nuestra madre que a la Policía".

Podemos ha solicitado información sobre este incidente. Recuerda que “las Instituciones tienen que trabajar para que las mujeres puedan sentirse seguras caminando por la calle y buscar las fórmulas necesarias para ayudar a las víctimas y no generar aún más sensación de indefensión ante estas situaciones". Añaden además que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en tramitación, "ya recoge, clara e inequívocamente, la situación ocurrida este fin de semana como delito"