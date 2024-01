El comité de empresa de ITVASA advierte: "El tiempo de espera para obtener una cita supera ya los tres meses de espera"

Ante la falta de consenso en la reunión mantenida ayer en el SASEC, La dirección de la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (Itvasa), empresa adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, ha emplazado a los trabajadores a una nueva jornada de mediación para el próximo 22 de enero. 15 días que el comité de empresa interpreta como "falta de urgencia". De ahí que se hayan planteado nuevas jornadas de huelga, los lunes, miércoles y viernes hasta Semana Santa.

Según Marcos Llorente, presidente del Comité de Empresa, el resultado de dicho encuentro es que hay "puntos que no quieren entrar a valorar y otros sí", pero no, dice, hasta el 22 de enero. Acusan a la dirección de falta de voluntad de dialogo. Una interpretación contraria a la de los aludidos cuyo objetivo, afirman, es reconducir la situación que atraviesa la compañía desde el pasado noviembre.

VUELTA A LAS 35 HORAS

La empresa ha expresado su disposición a valorar la incorporación de un complemento de compromiso y la definición de nuevas categorías profesionales en función de los puestos y responsabilidades, así como a establecer una jornada laboral de 35 horas, siempre que esta decisión se vincule a mejoras en la productividad y a la adopción de medidas para rebajar los actuales niveles de absentismo. En entrevista con Onda Cero, Llorente ha dejado claro que esto es solo un engaño ya que la vuelta a las 35 horas ya se había planteado, por parte de la dirección, en 2019 para aplicarse en 2020.

AUMENTO DE LA PLANTILLA

Además, "esto debe ir acompañado de una mayor contratación, para suplir la diferencia de tiempo efectivo de trabajo". En concreto, Llorente considera necesarias 13 personas en nave y unas 3 o 4 en oficina "para que la carga de trabajo, tras la vuelta a la jornada de 35 horas, sea la misma y el cliente no note la diferencia". Sobre esta petición de refuerzo y estabilización de las plantillas, la dirección ha recordado que el pasado diciembre se publicaron varios procesos de selección para la contratación indefinida de 41 personas que sitúan los niveles de temporalidad por debajo del 1%. De ahí que haya sacado dicha cuestión del marco de negociación. En este sentido, Itvasa señala que todas las medidas planteadas a los trabajadores están encaminadas al aumento de la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

Asimismo, la empresa ha trasladado a los sindicatos la inviabilidad de establecer un plus de antigüedad por el grave impacto económico que tendría sobre las cuentas. Por otra lado, ha señalado que ese concepto salarial no figura en el convenio provincial del automóvil, que es el marco de referencia general para la plantilla de las estaciones asturianas de la ITV. En este sentido, el Comité de Empresa coincide en que la situación "no puede llegar a que la empresa entre en pérdidas económicas" pero demandan una mesa de negociación en la que se puedan llevar "todos los puntos sobre la mesa" que es "el primer escollo que ha hecho la empresa, quitando puntos como el del aumento de plantilla".

La dirección de Itvasa ha reiterado su disposición al diálogo con la representación sindical, pese a que ve difícilmente compatible mantener abierta una mesa de negociación sin que se aplacen los paros.

CONSECUENCIAS DE LA HUELGA

Por todo ello, y "al no percibir voluntad negociadora por parte de la empresa", los trabajadores han decidido retomar las jornadas de huelga, todos los lunes, miércoles y viernes, hasta Semana Santa, con las consecuencias que ello supone para los usuarios y que los trabajadores advirtieron desde un principio: "Más de tres meses de media en listas de espera, con estaciones dando citas para abril". La empresa recurrió, dice Llorente, "a la técnica del avestruz; esperar a que pase el chaparrón a ver si rompe por algún lado. No les funcionó y ahora nos vemos todos en esta situación de que hay que actuar ya aunque parece ser que el Principado tiene cosas mejores que hacer que reunirse con la plantilla". Tampoco recomienda Llorente optar por la vía de los turnos sin cita previa porque es una vía muy recurrente actualmente y también se está saturando por lo que "aunque llames a primera hora y te apuntes en la lista de espera, nada te garantiza que te vayan a llamar".

Además de las demoras, el no poder pasar la ITV a tiempo, puede ser motivo de multa y, lo que Llorente considera más alarmante, el riesgo de tener un accidente: "El seguro puede lavarse las manos o hacerse cargo y después reclamarte como usuario. estamos hablando ya de palabras mayores".

En conclusión, desde el comité de empresa demandan una mayor contratación de personal para reducir el tiempo de espera a una o dos semanas, "que sería lo lógico para un servicio público de calidad que está dando beneficios como es esta empresa". Al Principado, considera Llorente, parece no importarle que los usuarios se estén yendo a otras comunidades, "con la pérdida económica que esto supone para la empresa".