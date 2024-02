Barbón justifica la reestructuración del gobierno: "¿Acaso la cultura no está relacionada con los derechos sociales?"

El presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la sede de Presidencia para dar cuenta de su decisión de remodelar el Gobierno. La hasta ahora viceconsejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez, hasta ahora dependiente de Presidencia, pasará a convertirse en consejera de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte.

"¿Acaso la cultura no está relacionada con los derechos sociales?", ha preguntado Barbón, en referencia a las críticas de quienes hablan de que se han fusionado dos áreas que no tienen mucho que ver.

"¿Acaso la cultura no afecta a los mayores? ¿O el deporte no afecta también a las personas mayores? ¿Acaso, en este sentido, la cultura no debe de garantizarse el acceso a la misma por parte de jóvenes o de adolescentes?", ha añadido.

Así, Barbón ha hablado también de otras consejerías en las que también conviven áreas diversas, como turismo con estrategia digital, o ordenación del territorio con derechos Lgtbi.

Barbón ha sido preguntado por los periodistas por si no hubiera sido mejor aumentar el número de consejerías para así dedicar una específicamente a Cultura y Deporte. En este sentido, el dirigente asturiano ha explicado que eso no podía hacerlo por que el pacto de gobierno entre PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS estipula que tienen que ser diez las consejerías del Gobierno asturiano.

La actual consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, pasará ahora a ser senadora por designación autonómica. Barbón le ha agradecido el trabajo realizado.

Además ha explicado que la nueva consejería de Vanessa Gutiérrez contará con una viceconsejería de Derechos Sociales y Bienestar. Cuando le han preguntado sobre la persona que estaría al frente de ese departamento, Barbón ha evitado desvelar el nombre.

En la línea de lo que explicó este lunes, Barbón ha dicho que con la estructura actual con Cultura con rango de viceconsejería se estaban encontrando con problemas, porque se dudaba de la conveniencia de que participasen en conferencias sectoriales o en patronatos de determinadas fundaciones. Con la nueva estructura confía en superar esos obstáculos.

"Aquí todo el mundo está en examen continuo", ha señalado Barbón, insistiendo en que él es el "director de orquesta" a la hora de realizar cambios con "valentía", dado que Asturias "se ha acostumbrado desde hace varios años al continuismo".

SOCIOS DE GOBIERNO

Los socios de gobierno del PSOE en Asturias, Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, han venido criticando desde ayer que Barbón haya tomado unilateralmente la decisión, sin hablarlo en el seno del Gobierno.

A este respecto, Adrián Barbón ha dicho que al mismo tiempo que él estaba comunicando el cambio a la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, la vicepresidenta y consejera de la Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, llamó por teléfono para informarle de todo al coordinador de IU en Asturias y consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

"El acuerdo del gobierno se basa en un número, en unos principios políticos, objetivos políticos, y, desde luego, se basa en un reparto de competencias, no en una estructura, es decir, nosotros no firmamos una estructura de gobierno, firmamos el número de consejerías, dijimos muy claro, y este fue el acuerdo, y en ningún momento IU ha planteado modificarlo, que fueran diez consejerías", ha apuntado.

RAFAEL OÑATE

Entre los acuerdos anunciados por Barbón este lunes también figura la incorporación del exdirector de gabinete del ministro Félix Bolaños, Rafael Oñate, como director adjunto al gabinete de Presidencia.

"Me pareció una incorporación muy potente, fichar al jefe de gabinete de un ministro viene muy bien", ha comentado Barbón, que ha dicho que sabía que Oñate se había trasladado a Asturias por motivos personales.

"Va a reforzar aún más la interlocución que ya tenemos", ha dicho en relación a las relaciones del Principado con el Gobierno central cuando ha sido preguntado por la necesidad de la incorporación.

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

El presidente del PP de Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, ha rechazado este martes la "improvisación" del presidente autonómico, Adrián Barbón, al decidir una "rocambolesca" unión entre Cultura y Derechos Sociales en una sola consejería.

En rueda de prensa en sede parlamentaria al término del primer pleno del año en su sesión de control al Ejecutivo, Queipo ha mostrado su "preocupación" por los "síntomas de agotamiento y desgana" que dice observar en Barbón para "afrontar problemas" de la ciudadanía mientras se dedica a hacer "juegos estratégicos".

La hasta ahora viceconsejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez, que estos meses había sido dependiente de Presidencia, pasará a convertirse en consejera de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte. Por su parte, la hasta ahora consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, será la propuesta socialista como senadora por designación autonómica en sustitución de Enrique Fernández, nuevo presidente de Hunosa.

"Tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su gobierno pero las consecuencias las pagamos todos los asturianos", ha dicho Queipo asegurando que "si Barbón plantease dos consejerias no tendría la critica del PP porque es lo razonable". "Tienen enjundia más que suficiente para ocupar dos consejerías", afirma.

Incide, además, en que el propio Barbón ha reconocido la "mezcla" áreas de gestión que "no tienen nada que ver". El presidente autonómico se preguntó esta mañana en rueda de prensa si ¿acaso la cultura no está relacionada con los derechos sociales?, para argumentar que hay una "permanente evolución porque no hay estructuras estándar" y añadir que otros departamentos también acumulan competencias como Presidencia con turismo, estrategia digital o igualdad; Hacienda, con política económica y justicia; o Fomento, con prevención de incendios y carreteras.

Por otra parte, Queipo recrimina haberse enterado por los medios del cambio de estructura del gobierno con el anuncio de una decisión adoptada en el seno de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y que esta mañana, Barbón diese una rueda de prensa a la vez que se celebraba el pleno en la Junta General.

Lamenta "falta de respeto institucional" e ironiza en su coincidencia con Barbón sobre que "Asturias demanda un cambio porque lleva años de continuismo".

Además, el líder del PP no ve razones para un cambio "inédito y sobrevenido" y culpa a Barbón de las "disfuncionalidades" que pudieron existir con una viceconsejería de Cultura directamente dependiente de Presidencia. "Ya le advertimos desde el PP de que iba a ocurrir", remarca.

Álvaro Queipo ha señalado, también, a la "cada vez más deteriorada" relación interna del gobierno de coalición entre PSOE e IU-Convocatoria, al tiempo que se ha referido a la "reagrupación familiar" que ha propiciado Barbón al incorporar al gabinete de la Presidencia a un "exalto cargo del gobierno en el gabinete de Félix Bolaños".

Con todo, desde el PP afirman que no aceptarán que Asturias se convierta en "un refugio" para políticos "sanchistas" en un "gobierno de colocación progresista".

UN GOBIERNO "PIMPINELA"

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha reprochado este martes al presidente autonómico, Adrián Barbón, que su gobierno "Pimpinela" no tenga "planificación concreta" ante los problemas de Asturias.

En declaraciones a los medios tras conocerse la decisión de Barbón de unir en una sola consejería Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte, la diputada de Vox ha apuntillado que el PSOE "toma decisiones unilaterales sin tener en cuenta a su socio de gobierno", IU, que parece "bastante molesto".

Asimismo, critica que el Ejecutivo "no tiene ningún tipo de plan, ningún tipo de planificación concreta y específica para solucionar los problemas de Asturias".

"Hace escasos seis meses, ellos anunciaban que daban mucha importancia a Cultura y por eso dependía de Presidencia. A día de hoy, seis meses después, la pasan a una Consejería de Derechos Sociales, que no tiene ningún tipo de relación", reprocha.

Para Carolina López, "lo que está haciendo es cambiar materias de una Consejería a otra como si se trataran de cromos y, al final, los problemas de los asturianos siguen ahí sin resolverse", mientras el Ejecutivo "cada poco tienen rencillas", convirtiéndose "en el gobierno de los 'Pimpinela'".

"DESINTERÉS POR EL ÁMBITO CULTURAL"

La diputada del grupo parlamentario mixto electa por Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, se ha referido este martes a la remodelación de Gobierno anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón, que sitúa a la viceconsejera de Cultura y Deportes como nueva consejera de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte.

"Este nuevo movimiento continúa poniendo de manifiesto el desinterés del Ejecutivo por el ámbito cultural y el deporte", ha señalado Tomé en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

A su juicio, la 'fusión' de Derechos Sociales con Cultura , Deporte y Política Llinguística "parece un poco forzada y no se entiende". Así, ha recordado que Derechos Sociales fue en la anterior legislatua una consejería "problemática por la falta de capacidad de resolucion en un ámbito tan sensible". Fue esa la razón, ha explicado, de que se "descargase" de competencias como vivienda o la valoración de la discapacidad.

"Ya criticamos en su día la inexistencia de Consejería propia de Cultura", ha indicado Tomé, que considera que "no se puede improvisar en la conformación de un gobierno que que ajustarse a la realidad y las necesidades de Asturias".

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón ofreció este martes una rueda de prensa en la sede de Presidencia para explicar los cambios y dijo que su intención no es otra que liderar la década del cambio.

"Liderar el cambio no es tomar decisiones sobre la marcha sin explicaciones claras y convincentes", le ha replicado Tomé en unas declaraciones a los periodistas tras finalizar el pleno de la Junta General del Principado.

También ha criticado Tomé el "intento absurdo" por parte de Barbón de conservar el "número mágico" de diez consejerías. A su juicio es un "absoluto despropósito" juntar Cultura y Deporte con Derechos Sociales. "No tiene ni pies ni cabeza", ha lamentado.

Además, Tomé ha tildado de "falta de lealtad absoluta" la manera de proceder de Barbón hacia sus socios de Gobierno, Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS por informarles 15 minutos después de anunciar la decisión en la FSA-PSOE. "Unos toman las decisiones y los otros van a rebufo", ha criticado.