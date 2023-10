Álvaro Queipo presenta, arropado por alcaldes, su candidatura para presidir un PP de Asturias "unido" y "fuerte"

El portavoz parlamentario del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha confirmado que presenta su candidatura, en el marco del XVIII Congreso Regional del partido, de cara a ser el próximo presidente de los 'populares' asturianos. Queipo ha hecho el anuncio en la sede del partido, arropado por los dieciséis alcaldes que tiene el PP en Asturias e insistiendo en la necesidad de impulsar un proyecto de unidad. "Es momento de dar un paso adelante, y construir un PP de Asturias más fuerte", ha declarado el precandidato.

El anuncio de Queipo, que venía ocupando la función de secretario general del PP asturiano, se produce un día después de que se celebrase la Junta Directiva autonómica del partido, que aprobó la convocatoria, el lugar y las fechas del cónclave, así como su reglamento. En esa reunión participó el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, quien compareció previamente ante los medios de comunicación flanqueado por Queipo y por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

El precandidato del PP asturiano ha dicho que informó este miércoles a Tellado de que este jueves haría pública su decisión de presentarse para ser el nuevo presidente en Asturias. "Mucha suerte", habría sido la respuesta del dirigente de Génova, según ha revelado Queipo.

"Quiero ser presidente de nuestro partido porque deseo liderar un proyecto de unidad, que integre y sepa aprovechar la riqueza de las diferentes corrientes, y que resulte en un proyecto ganador que nos lleve al gobierno del Principado", ha dicho Queipo.

Ha explicado que se ha decidido a dar ese paso con el convencimiento de que "la unidad, la cultura del trabajo y el esfuerzo conforman la única vía posible para poder logra cambios que importen, que influyan en el devenir de las cosas, que nos permitan construir una sociedad mejor, una Asturias mejor".

Queipo ha asegurado a los afiliados asturianos que siempre estará ahí para ellos y que piensa seguir recorriendo todas las juntas locales para escucharles. "Quiero que, en todo momento, se sientan como una parte indispensable de nuestro partido, y por ello quiero fomentar el trabajo en equipo, el diálogo permanente y su participación en el día a día", ha explicado.

SIN RUPTURAS

Pero además, Queipo ha apuntado la necesidad de que el PP asturiano "aprenda" de su pasado, porque las dos veces que la derecha ganó las elecciones en Asturias, en 1995 y en 2011, el Partido Popular se dividió. En la primera ocasión, ha comentado, estando en el gobierno y en la segunda ocasión en el proceso de elección del candidato.

"Esas rupturas contribuyeron a que el PSOE recuperase, y revalidase la presidencia de Asturias. Esto no puede volver a pasar", ha sentenciado, destacando la importancia de impulsar un proyecto "sólido" y "unido".

Los periodistas han preguntado a Queipo sobre la posibilidad de que pueda también presentarse otro candidato. "En un proceso como este, de participación amplia, todos los afiliados se pueden presentar", ha respondido.

Según Queipo, el PP saldrá fortalecido tras el congreso, algo que a su juicio preocupa al actual presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón. "Faltan unas pocas semanas para que Barbón tenga un verdadero problema porque tendrá enfrente un PP de Asturias fuerte, preparado para gobernar", ha afirmado.

"Soy consciente del nerviosismo que tiene el PSOE, y del que expresan otras fuerzas izquierdas que están muy cómodas con un partido socialista al que pueden manejar a su antojo", ha añadido.

El XVIII Congreso del PP de Asturias que se celebrará con carácter extraordinario tendrá lugar el próximo día 18 de noviembre en Oviedo, en el Palacio de Congresos de Exposiciones y Congresos 'Ciudad de Oviedo'.

El comité organizador está presidido por Beatriz Llaneza, con Beatriz Polledo de vicepresidenta, Ramón García Cañal de secretario y los vocales Covadonga Hernández, Pablo Emilio Menéndez, María Antonia García, Alberto Morán. Víctor Ferreira y Pedro Górriz.

El plazo para presentar candidaturas y avales terminará a las 20.00 horas del 25 de octubre, de forma que el 27 de octubre se proclamarán los candidatos, que podrán iniciar campaña a partir del 28 de octubre.

Mientras, los afiliados que quieran participar en todo el proceso electoral pueden inscribirse hasta el 2 de noviembre a las 20.00 horas, mientras que el 6 de noviembre finaliza el plazo para que cada afiliado inscrito pueda registrarse como compromisario.

Después de que finalice la campaña, el 10 de noviembre, la votación de los afiliados se realizará en las juntas locales el 11 de noviembre.

SIN CONGRESO DESDE 2017

El último congreso del PP asturiano tuvo lugar el 18 marzo de 2017, cuando los afiliados reeligieron como presidenta a Mercedes Fernández, actual diputada nacional conocida como 'Cherines', que se impuso sobre su única rival, la presidenta del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega.

Sin embargo, al llegar Pablo Casado a la Presidencia del PP en julio de 2018 optó por Teresa Mallada, expresidenta de la empresa pública Hunosa, como candidata del PP de Asturias. Meses después, Fernández dimitiría como presidenta del PP asturiano y sería elegida senadora.

A su vez, pocos meses después de llegar Alberto Núñez Feijóo a Génova, Mallada anunció que daba un paso al lado. El 29 de septiembre, en una comparecencia ante los medios, avanzó que no se presentaría al próximo congreso y que había tomado esa decisión tras hablarlo con el presidente nacional, con el objetivo de buscar conjuntamente la mejor solución para el futuro del PP en Asturias.

En diciembre de 2022, Feijóo dio la sorpresa al apostar por Diego Canga, un exalto cargo de la Comisión Europea, como candidato del PP a la Presidencia del Principado en las autonómicas. Aunque los 'populares' subieron siete escaños en esos comicios, finalmente no lograron arrebatar el Gobierno al socialista Adrián Barbón.

Unos cuatro meses después de aquellas elecciones y horas más tarde de que el PP asturiano convocase Junta Directiva para aprobar todo lo relativo a un nuevo congreso, Canga ofreció una comparecencia en la que informaba que dejaba el cargo y que ponía fin a su carrera política en el Principado. Dijo que se iba por motivos personales.

EL APOYO DE CANTELI

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha mostrado este jueves su respaldo a la candidatura de Álvaro Queipo para presidir el PP asturiano. "Mi apoyo es total, es la persona que tiene que reconducir el partido", ha declarado a preguntas de los periodistas.

Aunque Canteli no es afiliado al PP, siempre insiste en que es su partido, y ha señalado que eso le da la "libertad de hablar desde fuera".

Canteli es uno de los alcaldes con los que cuenta el PP en Asturias y que ha mostrado públicamente su respaldo a Queipo en el momento en el que el precandidato ofrecía una rueda de prensa para informar de que daba un paso adelante para liderar a los 'populares' asturianos. "Creo que es la persona que tiene que pilotar esta nueva etapa del Partido Popular", ha insistido el primer edil ovetense.

Preguntado sobre la posibilidad de que pueda surgir otra candidatura, Canteli ha respondido que eso no tiene por qué ser malo que haya más candidaturas. "Lo que es malo es que sean candidaturas contra él", ha señalado.

Así, ha explicado que le gustaría que, si las hay, sean candidaturas "en positivo", pero no "para ir en contra de nadie". A su juicio, lo ideal sería que hubiera una única candidatura, la de Queipo, si bien ha reconocido que "agrupar ciertas tendencias tampoco es fácil".

"La pena es que no vayan en positivo, que no creen en una candidatura para decir nosotros podemos hacerlo mejor, que vamos a hacerlo mejor por esto, por esto y por esto. No es ese el caso. Por eso me da pena que este partido no se una, de verdad, para seguir trabajando y para seguir luchando por Asturias", ha considerado.