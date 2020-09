Rodrigo Lanza, condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Víctor Laínez

En un primer juicio, que fue declarado nulo, fue condenado a solo cinco años de prisión. En esta ocasión, la jueza ha tenido en cuenta la atenuante de consumo de alcohol del procesado y, por eso, no ha impuesto los 23 años que solicitaba la familia de la víctima.

Ya hay sentencia en la repetición del juicio del conocido como “Crimen de los Tirantes”. El acusado, Rodrigo Lanza, ha sido condenado a 20 años de cárcel por el asesinato con alevosía y por motivos ideológicos de Víctor Laínez. La magistrada ha tenido en cuenta la atenuante de consumo de alcohol del procesado y, por eso, no ha impuesto los 23 años de prisión que solicitaba la familia de la víctima. El fallo concluye que el asesinato se produjo por una disputa ideológica, ya que la víctima llevaba habitualmente unos tirantes con los colores de la bandera de España.

En el primer juicio, que tuvo que repetirse porque el jurado popular no fundamentó la sentencia, Lanza fue condenado a cinco años de prisión por un homicidio imprudente. El abogado de la familia de la víctima, Enrique Trebolle, está satisfecho, aunque no descartan recurrir porque el fallo no tiene en cuenta el ensañamiento. Y es que la víctima recibió varias patadas cuando estaba en el suelo.

El hermano de la víctima, Javier Laínez, cree que la sentencia es adecuada, aunque lamenta que existió ensañamiento. Además, prevé que el proceso será largo debido a los recursos que presentará la defensa y muestra dudas acerca del cumplimiento de la pena.