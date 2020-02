Primer encontronazo entre el Gobierno de Aragón y el de España

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que no pagará el IVA pendiente de diciembre de 2017 a las Comunidades Autónomas y que, en el caso de Aragón, asciende a 80 millones de euros. Montero culpa de este problema a su antecesor, Cristóbal Montoro, del Partido Popular. La ministra asegura que intentaron pagar esas cantidad económica durante el año pasado, pero no pudieron hacerlo efectivo por la ausencia de presupuestos.

Respecto a la carta que el Gobierno aragonés ha enviado al Ministerio en la que advierte del inicio de acciones judiciales para exigir el pago de los 80 millones de euros del IVA, Montero ha dejado claro, en una entrevista en Antena 3, que no acepta ni presiones ni amenazas.

A pesar de que la ministra Montero cierra la puerta al pago de esa cantidad económica, el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, subraya que no se van a resignar a la pérdida de esos 80 millones de euros y más cuando hay argumentos políticos y jurídicos que respaldan esa reivindicación. Además, no entiende que los Gobiernos de España rompan este tipo de pactos, se salten la ley y que sean desleales con las Comunidades Autónomas. Lambán ha recordado que la ministra Montero era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía en 2017 y que entonces criticó duramente la decisión del Ejecutivo Central de no hacer efectivo el pago del IVA. Por eso, le pide que busque una solución.