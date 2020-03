Piden un nuevo juicio por falta de motivación del jurado popular

La incidencia del coronavirus ha condicionado el desarrollo de la vista oral que ha tenido hoy lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para estudiar la apelación que han presentado la fiscalía y las acusaciones para repetir el conocido como Crimen de los Tirantes. El presidente del TSJA, Manuel Bellido, ha explicado que este juicio no podía retrasarse, ya que hay un preso implicado.

En esa vista, la fiscalía y la acusación particular y popular han reclamado la repetición del juicio por falta de motivación y contradicción del jurado. Y es que el acusado, Rodrigo Lanza, fue condenado a cinco años de prisión como autor de un delito de lesiones dolosas en concurso con un homicidio imprudente por la muerte de Víctor Laíinez. Esa sentencia tenía en cuenta las agravantes de alevosía y motivos ideológicos, ya que la víctima llevaba unos tirantes de la bandera de España. El fiscal cree que el jurado popular no argumentó las motivos de la sentencia y no tuvo en cuenta los informes de los forenses que concluyeron que el condenado golpeó a la víctima con un objeto en la cabeza.

El abogado de la familia, Juan Carlos Macarrón, señala que el condenado sabía perfectamente que quería causar daño a Laínez. Por eso, no puede hablarse de un homicidio imprudente. El abogado de la defensa, Endika Zulueta, también ha recurrido el fallo, pero en su caso para eliminar las agravantes de alevosía y motivos ideológicos. Y es que considera que no está probado.