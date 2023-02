EDUCACIÓN

¿Se debe excluir a un niño hiperactivo o con Asperger de una excursión?

La madre de un niño de 12 años, con una discapacidad reconocida del 34% por padecer síndrome de Asperger Trastorno de Déficit de Atención (TDAH), no ha podido viajar con su colegio a la nieve por no cumplir el reglamento interno de buenas conductas. Preguntamos a una experta: ¿hay que esperar de un niño con Asperger el mismo comportamiento que en uno que no padece ningún síndrome así?