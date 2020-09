Más de uno Zaragoza 01/09/2020

Martes. Magazine Zaragoza

Con José Antonio Alaya y Lourdes Funes. Estrenamos septiembre hablando con el alcalde de Zaragoza, que lidera el grupo de 31 ciudades que hoy han mantenido un encuentro telemático para exigir que no se excluya del reparto de 5.000 millones de euros a los ayuntamientos que no cuentan con remanentes. Sobre el inicio del curso escolar, hablamos con un profesor de secundaria, ante la vuelta de los docentes a los centros escolares y con la nueva asociación de empresas dedicadas a la organización de actividades extraescolares. La presidenta de la Sociedad Aragonesa de Pediatría nos habla de las opiniones contradictorias sobre la capacidad de los niños para contagiar el coronavirus. Preguntamos a los odontólogos por las instrucciones en algunos centros para que los niños que acuden a comedores escolares no lleven cepillo de dientes. Hablamos de transporte público, de arbolado y, con Santiago Gonzalo, de la biografía de un ilustre aragonés: José Sinués. Sabemos cómo empiezan septiembre los gimnasios, los problemas para ensayar sin riesgos en los coros y de la programación del Teatro Arbolé, que arranca el próximo viernes.