Noticias Mediodía Aragón 16/12/2020

En el informativo hemos destacado que el Servicio Aragonés de la Salud recomienda a los médicos que no prescriban los nuevos autotest de anticuerpos que han empezado a vender en las farmacias, pero con receta. Los responsables de la sanidad han remitido una circular a los profesionales de Atención Primaria para que no receten esas pruebas serológicas, ya que sólo reflejan su el paciente tiene anticuerpos, pero no si está infectado en ese mismo momento.