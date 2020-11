Noticias Mediodía Aragón 11/11/2020

En el informativo también te hemos contado que el Gobierno aragonés se ha comprometido a llevar a las Cortes, antes de que finalice el año, la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas. El polémico ICA se seguirá pagando en 2021, hasta que entre en vigor el nuevo tributo, llamado Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales.

Además, en Aragón, la mitad de los trabajadores afectados por ERTES en el sector del ocio nocturno no han cobrado o han recibido solo una parte del paro que les corresponde. Denuncian que la situación de miles de familias es muy crítica ya que sus negocios llevan ocho meses cerrados, y dejan claro que, pese a ello, los contagios no han parado de aumentar. Por eso consideran que el cierre, como medida sanitaria, no se justifica.