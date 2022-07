Noticias Huesca matinal 08/07/2022

El juzgado de Tarbes y la Gendarmería francesa consideran que el ex militar Cedric Tauleygne, acusado de un doble asesinato, tenía todo planeado cuando cometió el crimen que acabó con la vida de su exesposa y maestra Aurelie Pardon, con la que tenía dos hijos de 3 y 5 años, y con el también docente Gabriel Fourmigué. La Gendarmería ya no mantiene contacto con el prófugo al que continúan buscando un gran número de agentes. Los alcaldes de poblaciones cercanas a la Peña Oroel, hasta donde se sabe que llegó el fugitivo, recomiendan a los vecinos no confiarse, ser precavidos y avisar a la Guardia Civil ante cualquier movimiento extraño.