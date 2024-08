Más de Uno Zaragoza matinal 29/08/2024

La acogida de inmigrantes a nuestro territorio vuelve a enfrentar a VOX y al PP. Desde la formación de Abascal amenazan con no apoyar el presupuesto de Jorge Azcón si no se frena la llegada de ilegales, mientras que, desde el PP, advierten de que el ciudadano no entendería que se bloquee la actividad de la CCAA dejándola sin presupuestos por un tema – la inmigración – que no es competencia autonómica.

Por otro lado, la AEMET prevé que Aragón sea junto a Navarra hoy la Comunidad más afectada por una DANA que puede dejar hasta 30 litros en una hora en algunos puntos. Las temperaturas, paralelamente, van a bajar en todo el territorio.