Más de uno Aragón (7:20) 26/11/2020

El martes la tasa de positividad de las tasas diagnósticos se redujo hasta el 9,2% y se detectaron 329 nuevos positivos por coronavirus. Las hospitalizaciones también bajan, y los ingresos en UCI no llegan a los cien. Sin embargo, el presidente Lambán pide no confiarse. De cara a unas Navidades atípicas, los ciudadanos se resignan con las restricciones y las residencias no plantean de momento su cierre total. Hablamos de la situación en el centro covid de Yéqueda o de las pruebas que se están realizando en Javalambre. Además, Aragón recibirá 430 millones de euros del Fondo Covid, casi ocho veces menos que Madrid o Cataluña.