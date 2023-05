Francisco Gutiérrez: "Pretendemos seguir gestionando de forma directa el abastecimiento del agua"

Hablamos con Francisco Gutiérrez, Candidato del PSOE a la Alcaldía de Vélez de Benaudalla. Nos cuenta que su programa electoral es renovado pero realista y cercano a las inquietudes de los vecinos y vecinas.

Gutiérrez nos cuenta que a partir de ahora se podrán ver los plenos vía internet para que puedan tener conocimiento de los temas que se tratan. Se mantiene la oficina digital de atención al ciudadano.

En temas como limpieza se ha comprado un nuevo camión de recogida de basura a la vez que sigue funcionando a pleno rendimiento la barredora que ya se adquirió en su momento, apostilla el candidato.

Además afronta otro tema como el abastecimiento de agua potable en donde se va a continuar mejorando la red ya que la gestión del servicio seguirá siendo municipal.

En cuanto al nuevo ayuntamiento siguen con la intención originaria ya que es mas rápido y menos costoso. La mayor parte de la financiación ya está y viene de Diputación. "Se sacó a concurso la compra de un local con subasta pública y salió ese local. Quiero dejar clara la transparencia en este tema y cuanto antes se salga del jardín mejor", aclara Gutiérrez.

"Hay que poner en un programa electoral las cosas que son factibles" matiza Gutiérrez que no descarta tampoco la compra de otro local en la Plaza de la Constitución para, a medio plazo, dedicarlo a un edificio multiusos en donde se ubique un salón de actos y con dependencias para cederlas a las asociaciones.

En cuanto al molino puntualiza que la restauración se hizo por parte de otro Equipo de Gobierno y la solución que tiene es poner en marcha la unidad de actuación que hay en torno a el. "No es culpa de este Equipo de Gobierno que no fue el que lo dejó aislado y si no hubiese venido la pandemia se hubiese quedado resuelto el tema en este mandato".