Antonio Zamora: " Para poder protestar hay que votar ".

Hay historias originales pero esta se lleva la palma. Se desplazarán desde Zurich en avión dos de ellos y el tercero en vehículo con más de 20 horas de trayecto. No se han podido inscribir en el Consulado y por eso no pueden votar por correo pero no han renunciado a su derecho al voto y precisamente por eso se van a dar un tute impresionante para votar y, obviamente, ver a sus familias.

La apuesta económica del vuelo es elevada pero no quieren dejar pasar la oportunidad de que su opinión quede expresada en el 19J. El domingo en la tarde de nuevo retornan a San Gallen que es el lugar donde residen.

Uno es de Otívar, concretamente Antonio, otro de Almuñécar y el tercero de Albox.

Historias originales que se producen en los procesos electorales.

Foto: Antonio Zamora en Suiza.