Un Málaga generador de ocasiones empata ante el Levante (0-0)

El Málaga generó ocasiones, incluso marcó un gol legal, anulado por Gil Manzano a Juanmi por fuera de juego inexistente. Pero en el fútbol si no se marca - y el árbitro lo da por bueno- no sirve de nada. El equipo de Javi Gracia tuvo una decena de ocasiones claras, por tan solo un acercamiento del Levante, botó 20 córners, pero no marcó y los valencianos se escaparon vivos del estadio de la Rosaleda con el empate a cero final.