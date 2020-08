El Gobierno de Jerez llevará al Parlamento el "descontento" por las obras de 'Los Pitufos': "Parece que las ha hecho Benito y Compañía"

Los residentes de la barriada José María de Lara del Distrito Sur, conocida popularmente como ‘Los Pitufos’ estarían descontentos con las obras de rehabilitación realizadas por la Junta de Andalucía. Creen que las reparaciones de cerrajería, pintura, puertas exteriores e interiores y antena comunitaria, que recientemente han llevado a cabo la Junta de Andalucía en dichos edificios no son suficientes. El Gobierno Local anuncia que lo llevará al Parlamento de Andalucía y denuncia que la Junta de Andalucía no atiende las reivindicaciones vecinales. El responsable vecinal opina que las obras "son una chapuza": "Parece que las han hecho ‘Benito y Compañía’ y estamos hablando de una inversión de casi medio millón de euros que al final no han cumplido las expectativas de los vecinos y vecinas”, apostilla el responsable municipal de Urbanismo.