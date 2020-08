Ana Carrera: "La Junta demuestra que no quiere que salgan 'ciertos proyectos' de la ITI en ciudades que no les interesan"

La diputada de Empleo, Ana Carrera, cree que la Junta de Andalucía "está dejando morir a la Iniciativa Territorial Integrada" de la provincia y ha acusado a la administración autonómica de no querer que "ciertos proyectos de ciertas ciudades que no interesan" al gobierno andaluz salgan adelante. Lo ha dicho en una entrevista en el programa Más de Uno en las tres emisoras de Onda Cero de la provincia de Cádiz, en referencia directamente al proyecto del sendero del Guadalete que se iba a realizar en Jerez por 3,7 millones de euros y el proyecto de difusión de productos locales en los parques naturales de la provincia, por 900 mil euros.

Otros ejemplos que ha puesto Carrera sobre este presunto 'desplante' de la Junta son los proyectos ITI en San Fernando y Chiclana, que fueron también suprimidos y replanteados por la administración andaluza. Ana Carrera ha denunciado además que la Junta ya no contaría con los sectores productivos locales, principal premisa del desarrollo de la Iniciativa Territorial Integrada en la provincia.

Sí que se ha mostrado más esperanzada con los proyectos ITI de las ciudades amables de los que se beneficiarán ciudades como Arcos, Bornos, La Línea, Los Barrios y Algeciras, entre otros. Carrera cree que estos proyectos son vitales para el desarrollo urbano de estas ciudades beneficiarias de estas ayudas. No obstante, también se ha mostrado muy crítica por el poco desarrollo del 'hub' de la piel en Ubrique conocido como 'Ubrique Creativa'. También ha criticado la disposición de fondos de la ITI para planes de empleo: cree Carrera que los fondos europeos de este programa no deberían estar financiados ya que "no cambiarían el tejido productivo" de la provincia gaditana.