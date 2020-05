Más de mil negocios no pagarán la tasa de basura industrial de abril en Sanlúcar

Más de mil negocios que han cerrado por culpa del coronavirus no tendrán que pagar los recibos de basura industrial de abril en Sanlúcar. La mayoria son comercios minoristas y el sector de la hosteleria y la restauración. Esta medida es solo aplicable a aquellas empresas afectadas por el Estado de Alarma. No obstante, desde el Gobierno local se ha estudiado que esta medida se pueda ampliar a otros sectores y empresas que, aunque no estuvieran afectados por el Decreto de estado de Alarma, optaran por no abrir sus negocios. Para ello podrán solicitar la anulación del recibo de abril en la Unidad de Rentas, que estudiara cada caso, al correo electrónico iae@sanlucardebarrameda.es.

También se ha ampliado hasta el 20 de julio el plazo el impuesto de vehículos. En cuanto a las familias vulnerables que tengan dificultades para el abono de estos recibos, serán atendidas por los servicios sociales a través de la línea de ayudas de suministros básicos energéticos. De esta forma se dan facilidades de abono de las facturas tanto a empresas como particulares.