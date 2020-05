El Ayuntamiento no pagará ni el cánon de Moto GP ni el de Superbikes este 2020

El Ayuntamiento no pagará este año el cánon de las pruebas moteras que se celebrarán en el Circuito de Jerez 'Ángel Nieto' al no ingresar el importe de las entradas de los aficionados. Es el acuerdo al que ha llegado el consistorio jerezano con Dorna Sports, empresa propietaria de los derechos del campeonato de Moto GP y la Junta de Andalucía para la celebración los próximos días 19 y 26 de julio. En su lugar, el Ayuntamiento de Jerez correrá con los gastos operativos de las tres citas que serán los primeros grandes eventos deportivos de masa que se celebrará en todo el mundo tras la declaración del estado de pandemia mundial por el COVID-19. En una entrevista en el programa Más de Uno, Sánchez ha asegurado que "merece la pena la inversión" que se va a realizar ya que supondrá una inyección importante de autoestima en el sector hotelero y hostelero de Jerez y la provincia, que este verano no podrá nutrirse del turismo internacional y deberá abrir con restricciones de espacio.

Otro de los grandes eventos que se iban a celebrar este año son la Feria de Jerez y los eventos culturales masivos como el ciclo 'Caló Flamenco'. Sobre la feria, la alcaldesa ha detallado que todavía no se contempla la cancelación de la misma y se sigue planteando el otoño para la celebración de este evento y esperan datos de la evolución de la pandemia y la relajación de las medidas de confinamiento. Pero el Ayuntamiento ya plantea alternativas para la dinamización del comercio como usar los días de la fiesta del patrón de Jerez -9 de octubre- "por todo lo alto". También contemplan la celebración de conciertos con nuevos formatos más pequeños y más abiertos usando calles, plazas o parques, con el objetivo de apoyar al sector cultural. La delegación de Cultura ya trabaja de la mano del sector cultural para el desarrollo de este ciclo.

El Ayuntamiento, dispuesto a acudir a los Tribunales para defender el proyecto de nueva pavimentación del centro

La alcaldesa de Jerez defiende el proyecto de pavimentación nueva que prevé instalar en el centro histórico. Sánchez ha negado que se vaya a destruir el adoquín histórico y asegura que se trasladará a otro punto del centro de Jerez. Así mismo Mamen Sánchez ha asegurado que está dispuesta a acudir a los Tribunales para defender ante la Justicia el proyecto si la Junta decidiera parar las obras. "Cuando la derecha gobierna, quita autonomía a los ayuntamientos", asegura Sánchez que cree que hay un agravio con Jerez: "La Junta intenta meterse en decisiones que son competencia del Ayuntamiento", llegando a asegurar que se comporta de forma diferente con ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular y hay situaciones similares a las que ocurren en Jerez.

Sobre Servicios Sociales la alcaldesa ha querido explicar que el Polideportivo Kiko Narváez, epicentro del reparto de alimentos y voluntariado propuesto por el Ayuntamiento de Jerez en torno al coronavirus es "un lugar de donaciones". Sánchez ha criticado además la decisión de la Junta de vertebrar una tarjeta monedero para uso de las personas afectadas: Mamen Sánchez cree que no se puede beneficiar a lo privado con fondos públicos y asegura que la Junta de Andalucía obvia que son los ayuntamientos quienes tienen los informes de las personas beneficiarias de ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.