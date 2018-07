El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jaén califica de tremendo desastre la gestión que la alcaldesa socialista y su equipo realizaron del Plan E.

Esta afirmación se sustenta en la fiscalización que ha realizado el Tribunal de Cuentas en torno a dos de los 15 proyectos que fueron aprobados en la capital al abrigo de un plan que contó con siete millones de euros y que no sirvió para generar empleo

El concejal de Hacienda, Miguel contreras que no ha dudad en calificar de chapuza la gestión del equipo de gobierno compuesto por el PSOE e IU. Y es que en la mayoría de los casos las obras no están acabadas en su totalidad y en seis de ellos se incumplieron los compromisos de contratación que tenían las empresas adjudicatarias apear que la propia normativa del Plan E exigía que en las obras se contratara a trabajadores de la localidad. Miguel Contreras ha lamentado igualmente que desde el equipo de gobierno no se hiciera nada para exigirlo por lo que los 408 nuevos contratos en esos 15 proyectos fueron incumplidos. Por eso desde el actual equipo de gobierno se han pedido todas las explicaciones.Además esta situación está provocando un grave perjuicio económico al Ayuntamiento que se está viendo obligado a devolver más de 106.000 euros porque hay proyectos que ni siquiera se han justificado.