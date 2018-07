Los consejos reguladores de las tres denominaciones de origen de aceite de oliva existentes en la provincia están decididos a que la administración intensifique los controles

Aseguran que es preciso perseguir actuaciones que perjudican al sector y también al propio producto. En esta dirección el presidente de la Denominación de Origen de Sierra Mágina, Rafael de la Cruz, afirma que lo malo no es hablar del fraude, sino que éste exista. De la Cruz además reconoce que si bien se han dado pasos muy importantes sin embargo no está todo hecho. Y es que las prácticas agresivas de ventas están produciendo un daño a la imagen del aceite de oliva que conviene preservar. Por eso no sólo piden un laboratorio de referencia sino un equipo especial de vigilancia y persecución de estas prácticas.Y es que un laboratorio de referencia sería muy positivo al no tener que trasladar el aceite a otros puntos de Andalucía para realizar todo tipo de análisis. Así lo ha explicado Ángel José Sánchez de DO Segura.Las denominaciones de origen de aceite en la provincia no se han querido pronunciar sobre la posible creación de una interprofesional exclusiva para el aceite de oliva virgen extra respondiendo con un lacónico “silencio administrativo”.Los presidentes de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de la provincia han suscrito un convenio con la Diputación provincial en materia de promoción de nuestro aceite de oliva virgen extra.