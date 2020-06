La vuelta a las aulas saca los colores del Gobierno una vez más y acumula las críticas de los docentes

La ministra de Educación, Isabel Celáa transmitía ayer a las personas responsables de educación en las diferentes Comunidades Autónomas, a través de una Conferencia Sectorial, el acuerdo de 14 puntos al que se ha llegado para la vuelta al cole.

Entre lo más destacado del documento, evitar aglomeraciones en la entrada a los centros, mantener las ventanas abiertas siempre que sea posible, escalonar las salidas al patio o aprovechar todos los espacios disponibles. Además, 20 alumnos como máximo por clase y con el alivio de que hasta 4º de primaria no es necesario guardar distancia y usar mascarillas.

Un acuerdo que han rechazo las comunidades de Madrid y el País Vasco y que no termina de convencer ni a los centros educativos ni a los sindicatos.

En este sentido, la directora de las Teresianas de Huelva, María del Mar Caldentey, ha criticado la improvisación del Gobierno "en todos los campos y, especialmente, en el de la Educación". También, les ha pedido que sean responsable y que no se desdigan continuamente de lo que anuncian porque "siembra incertidumbre". Ha aclarado que la ratio de Infantil y Primaria es de 25 alumnos y la de Secundaria de 30. Por eso, después de conocer la intención de que sean 20 alumnos por aula, se ha preguntado... ¿Qué hacemos con el resto? "Imagino que nos dotarán de personal para poder atender a esos alumnos porque espacio no hay", ha dicho. Además, ha criticado que a día de hoy, a falta de tres semanas para que se celebre la EVAU, no sepan ni el sitio ni las medidas de seguridad que van a tener que tomar los centros y el alumnado.

Una responsabilidad a la que también ha apelado la responsable de Educación de CSIF, Prado Rodríguez.

Por otro lado, el ministro de Universidades también ha propuesto un regreso masivo a las aulas. Pide a los rectores que calcule los espacios necesarios para mantener la distancia de seguridad. De no ser así, la educación presencial se alternaría con la online.