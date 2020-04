El Gobierno facilitará el paso de curso a los estudiantes

Muchos docentes no están satisfechos con las medidas. Tampoco todos el alumnado.

El alumnado acabará el curso en junio y prácticamente todos pasarán de curso, salvo excepciones.

En Andalucía se reconocerá al alumno que haya podido continuar avanzando en materia en el tercer trimestre, pero no se perjudicará al que no pueda ser adquiriendo conocimientos nuevos durante el periodo de alarma. Así lo ha recogido la consejería de Educación, que dice ‘apostar así por una evaluación adaptada que no perjudique a ningún alumno’.

El Gobierno Andaluz apuesta así por la flexibilización y el refuerzo para que ningún alumno se quede atrás y lo hace a través de varias herramientas. Por un lado, la información el próximo lunes a la comunidad educativa, un plan de refuerzo estival y el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) desde septiembre para que el apoyo sea integral durante todo el próximo curso académico 2020/2021.

Medidas que no han sido recibidas de buen agrado por los docentes, que, además, hablando de mucha confusión.

Muchos de ellos, dicen que se les está infravalorando en su función y que estas medidas poco tienen en cuenta su labor educadora. Sin embargo, sí se les valora una función calificadora.

Los alumnos, por su parte, hay de todo. Algunos que ven bien la medida y otros que no. De momento, el lunes se facilitará de manera más desarrollada todas estas medidas, de las que quedaremos pendientes.