El Festival de Cine Bajo La Luna de Islantilla da a conocer la relación de largometrajes y cortos seleccionados para competir en su sección oficial a concurso

La Organización del Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum ha dado a conocer esta mañana la relación de doce largometrajes y cien cortos que compondrán la Sección Oficial a Concurso de su edición de 2021, y que aspiran a alzarse con los Premios Luna de Islantilla. Este Festival, que celebrará su decimocuarta edición durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el Patio del Centro Cultural de Islantilla, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival, y en esta ocasión, por segundo año consecutivo, con un aforo adaptado para adecuarse en todo momento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en prevención del SARS-CoV-2.

Representando a veinticinco nacionalidades diferentes, Islantilla Cinefórum incluirá doce largometrajes y cien cortos a concurso dentro de su Sección Oficial. En concreto, los largometrajes seleccionados proceden de países como Albania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Turquía, y la relación de títulos es la siguiente:

· 'Al mar', de Marco Antonio Núñez (Chile / 2021)

· 'Albertina', de Luis Fernando F. Machado (Brasil / 2020)

· 'Amigo', de Óscar Martín (España / 2020)

· 'Antonio Machado. Los días azules', de Laura Hojman (España / 2020)

· 'Cartas mojadas', de Laura Palacios (España / 2020)

· 'El arte de volver', de Pedro Collantes (España / 2020)

· 'El cuento del tío', de Nacho Guggiari (Argentina / 2020)

· 'Love', de Dionis Papadhimitri (Albania / 2021)

· 'My London Lullaby', de Hugo Santa Cruz (Reino Unido / 2021)

· 'Ophir', de Alexandre Berman y Olivier Pollet (Francia / 2020)

· 'Pota', de Ahmet Toklu (Turquía / 2021)

· 'Where is my daughter?', de Gasón Yvorra (Estados Unidos / 2020)

En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Chipre, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irán, Malasia, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay.

Los títulos son los siguientes:

· '22nd of April' , de Cesare Maglioni (Francia / 2020)

· '(A)normal', de Miguel Parra (España / 2021)

· 'Alive', de Jimmy Olsson (Suecia / 2020)

· 'Animators for Belarus', de Yulia Ruditskaya (Bielorrrusia / 2020)

· 'Annie', de Miki Durán (España / 2020)

· 'Antes de la erupción', de Roberto Pérez Toledo (España / 2021)

· 'Ascenso', de Juanjo Giménez (España / 2020)

· 'Blank Shores', de Alex Kyrou (Reino Unido / 2020)

· 'Buenas noches', de Lola Tinés (España / 2020)

· 'Cantec de Leagan', de Paul Muresan (Rumanía / 2021)

· 'Cemile', de Belkis Bayrak (Turquía / 2021)

· 'Chaval', de Jaime Olías (España / 2021)

· 'Cigarrillos', de Rosario Pardo (Francia / 2021)

· 'Closer', de Gerrit Magnus Bedhum (Alemania / 2021)

· 'Club Silencio', de Irene Albanell (España / 2021)

· 'Consolation', de Lina Asadullina (Rusia / 2020)

· 'Contigo', de Manuel H. Martín (España / 2021)

· 'Conversaciones con un mono', de Grojo (España / 2020)

· 'Cuando no esté Lola', de Cristina R. Orosa y Beatriz Romero (España / 2020)

· 'Cupido 2020', de Javier Aguirre (España / 2021)

· 'Dana', de Lucía Forner (España / 2020)

· 'Distancias', de Susan Béjar (España / 2020)

· 'El baile del estornino', de Bárbara Fernández (España / 2020)

· 'El deseado', de Óscar Bernácer (España / 2020)

· 'El florecer de un bombisto', de Nicolás Stefazzi (Argentina / 2020)

· 'El premio gordo', de Santiago Requejo (España / 2021)

· 'El rey de las flores', de Alberto Velasco (España / 2021)

· 'El ruido solar', de Pablo Hernando (España / 2020)

· 'El silencio de las flores', de Julio Mas (España / 2021)

· 'El silencio del río', de Francesca Canepa (Perú / 2020)

· 'Ensan', de Mohammad Poustindouz (Irán / 2021)

· 'Every 75 minutes', de Borja A. Ortiz (Alemania / 2020)

· 'Fenomenal', de Leticia Torres (España / 2020)

· 'Figurante', de Nacho Fernández (España / 2021)

· 'Forastera', de Lucía Aleñar (España / 2020)

· 'Friendzone', de Sergio de Miguel (España / 2020)

· 'Globo', de José Antonio Campos (España / 2021)

· 'Go! Capitaine', de Pierre-Loup Docteur (Francia / 2021)

· 'Good Thanks, you?', de Molly Manning Walker (Reino Unido / 2020)

· 'Guarda', de Pablo Arreba (España / 2020)

· 'Hansel', de Vivian Papageorigiou (Grecia / 2020)

· 'He', de Elisabet Dubé Ferré (España / 2021)

· 'Her name is Carla', de Catia Biscaia (Portugal / 2021)

· 'Homeless Home', de Alberto Vázquez (España / 2020)

· 'How to get lost in your own room', de Park Jae-Hyun (Corea del Sur / 2021)

· 'Imposible decirte adiós', de Yolanda Centeno (España / 2021)

· 'Interior Taxi Noche', de Silvia Rey e Iban del Campo (España / 2020)

· 'Kirolak', de Ibon Labanda (España / 2021)

· 'La colcha y la madre', de David Pérez Sañudo (España / 2021)

· 'La increíble vacuna del Dr. Dickinson', de Álex Rey (España / 2020)

· 'La llave', de Rafael Robles Rafatal (España / 2020)

· 'La pared', de Gala Gracia (España / 2021)

· 'Las Americas'84', de Marcos Gualda (España / 2021)

· 'Las bicicletas', de Catxo López (España / 2021)

· 'Latitud', de Jan Cornet (España / 2021)

· 'Lo que te podría haber pasado cuando no pasó nada', de Nacho Solana (España / 2021)

· 'Loop', de Pablo Polledri (Argentina / 2020)

· 'Lorenza's Bike', de Patricio Mosse (Alemania / 2020)

· 'Los honores', de Sergio Barrejón (España / 2020)

· 'Lovf', de Olga Alamán (España / 2020)

· 'Maco', de Juan Sebastián Torales (Argentina / 2020)

· 'Made in China', de Ale Damiani (Uruguay / 2020)

· 'Magnética', de Marco Arruda (Brasil / 2020)

· 'Mamá no trabaja', de María Barragán (España / 2021)

· 'Mi pequeño samurái', de Arantza Ibarra (España / 2020)

· 'Michaël' , de Ronald Guérin (Francia / 2020)

· 'Migrants', de VV.DD. (Francia / 2020)

· 'Mirage', de Sil Van Der Woerd (Países Bajos / 2021)

· 'Musician', de Mohsen Mehri Darouei (Irán / 2020)

· 'Nategh', de Mehrshad Ranjbar (Irán / 2020)

· 'Nina', de Hristo Simeonov (Bulgaria / 2020)

· 'No me da la vida', de Alauda Ruiz de Azúa (España / 2021)

· 'Of hearts and castles', de Rubén Navarro (EE.UU. / 2020)

· 'Ogro', de Herminio Cardiel (España / 2021)

· 'One left', de Sebastian Doringer (Austria / 2020)

· 'Paraíso', de Mateo Cabeza (España / 2020)

· 'Passport', de Koosha Afrasiabi (Irán / 2021)

· 'Paternidad', de Vicente de Ramos (España / 2020)

· 'Pentimento', de José Manuel Carrasco (España / 2020)

· 'Polvorón', de Abril Zamora (España / 2021)

· 'Privilegida', de Álex de la Croix (España / 2021)

· 'Psycho', de Mostafa Davtalab (Irán / 2021)

· 'Raya', de Sepide Berenji (Irán / 2020)

· 'Reflejo', de Juan Carlos Mostaza (España / 2020)

· 'Rise', de Paul Cheung (Malasia / 2020)

· 'Sad Beauty', de Arjan Brentjes (Países Bajos / 2020)

· 'Servicio de mensajería', de José David Díaz (España / 2021)

· 'Solsticio', de Gala Díaz (España / 2021)

· 'Spyglass', de Javi Prada (España / 2020)

· 'Takhte Abi', de Alireza Kazemipour (Irán / 2020)

· 'Target', de Gwai Lou (Malasia / 2020)

· 'Teslimat', de Dogus Özokutan (Chipre / 2020)

· 'The Letter Room', de Elvira Lind (EE.UU. / 2020)

· 'The Monkey', de Xosé Zapata (España / 2021)

· 'The News', de Lorin Terezi (Albania / 2020)

· 'The visit', de Azadeh Moussavi (Irán / 2020)

· 'Una noche en el cósmico', de Luis del Val y Diego Guerrero (España / 2020)

· 'Vecinooo', de Paco León (España / 2020)

· 'Victoria', de Daniel Toledo (España / 2020)