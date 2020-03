"Desde el Palco" - Manuel Soto 10/3/2020

Te fuiste demasiado pronto. Solo fueron dos años al calor de mis muros, dos años en los que dibujaba con mis ventanales la luz coloreada sobre tu recién pintada tez morena. Fueron dos años en los que disfrutaba escuchando las conversaciones de los fundadores de tu hermandad, de su ilusión, de su trabajo desinteresado por sacar de donde no lo había la dignidad posible con la que vestir tus cultos y hacer posible tu procesión por mis alrededores. Te fuiste demasiado pronto, quise ver la evolución de esa cofradía que con sudor y lágrimas construían, quise ver a la ciudad tomando tu ejemplo de levantarte y seguir con la cruz. Quise conocer a tu bendita madre, aquella que nombraron Amor, para acogerla también entre las formas neogóticas de mis muros. Quise ver más nazarenos, seguir escuchando los sones de las bandas, el olor a incienso, la fe de tus cultos y hasta el rojo de los claveles que exornaban tu altar. Te fuiste muy pronto y hasta los padres paúles que velaban por mi cuidado, marcharon a otro lugar, dejando vacías de vida mi interior. Hasta estuve apunto de derrumbarme, dejaron desnudas mis paredes y hasta rompieron los cristales de mis ventanales. Pero resitía añorando los días en los que tú, llenabas de vida mis días. Pasaba el tiempo y de pronto, aquella Semana Santa que conocí de tu mano, resurgía con nuevas cofradías que volvieron a levantar mis muros para llenarlo todo de vida. Fueron otros jóvenes con la misma ilusión de fundar una hermandad, los que me volvieron a situarme en la ciudad, aunque pronto tuvieron que volver a marchar. Desde entonces, he seguido añorándote, buscando desde mi torre cada Lunes Santo tu cercanía desde la esquina de mi calle, imaginando de nuevo que regresas, soñando verte cruzar el dintel de mi estrecha puerta.

Y ahora, 75 años después, cuando tus hermanos celebran el aniversario en el que te vi nacer, has vuelto. De nuevo has llenado de amor mis días y hasta has entrado en paso procesional hasta mi interior. Qué gran acontecimiento… he podido ver en lo que te has convertido tantos años después, lo que significas para Huelva y lo importante que eres para la devoción de esta ciudad. Gracias por volver a llenarme de vida, por regresar a la que siempre será tu hogar, un rincón que ahora los hermanos de tu cofradía van a sentir como parte sentimental de tu cofradía. Esta, siempre será tu casa, un rincón donde volver a recordar la historia, un lugar, donde siempre te estaré añorando…