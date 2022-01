Noticias matinales de Granada del 13/01/2021

El frío estará muy presente en el día de hoy. Amanecemos con temperaturas de 1 grado en Granada, en 7 siete minutos concretamente saldrá el sol, en torno a 1 grado también en Baza. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que no se crean lo del filomeno o filomena 2.0 en unas semanas, que ha sido anunciada por un niño pastor al que se le ha dado pábulo. No habrá filomeno en Granada, pero sí nevará hoy en la Sierra.

En lo que respecta al avance de la pandemia en Granada, podemos ver una pequeña interrupción del avance de la curva epidemiológica. Ayer contabilizamos al fin, menos de 1.000 contagios diarios: no obstante, fueron 843 personas las diagnosticadas con COVID. Y, otro día más, se notificaron 2 fallecidos, 6 en lo que llevamos de la semana a la espera de que se actualicen los datos hoy. También choca ver cómo ha aumentado la hospitalización: hace una semana 188 personas estaban ingresadas por COVID, 281 están ingresadas a día de hoy, 29 en unidades de cuidados intensivos. Si nos fijamos en la incidencia acumulada a siete días en nuestra provincia, pues sí, con suerte estemos ya atendiendo, seguramente con bandazos, a un receso: 547,2 casos por cada 100.000 habitantes en este indicador. Además, toda la provincia de Granada ha pasado a nivel 2 de alerta, que para lo que a usted le importa, para saber si hay restricciones o nuevas medidas que debe cumplir, pues no cambia nada. Es algo simbólico, significa que ante el aumento de contagios de la última semana, pues hay un semáforo que ha pasado a color ámbar. Algo hay que anunciar cada semana, además, tras la reunión del comité de salud.

Precisamente, en Granada, a cuenta del COVID, se ha vuelto a repetir aquella sentencia que se calificó de histórica porque supuso una buena indemnización para un bar de la capital que tuvo que cerrar como todos durante la primera ola de la pandemia. Dictaminó entonces el juzgado que ese cierre estaba cubierto por la póliza de un seguro, y ahora ha vuelto a dictaminar lo mismo con un bar de Ogíjares. Será indemnizado este bar con 20.000 euros por cerrar del 15 de marzo al 17 de mayo de 2020. El abogado de la causa, Antonio Estella, ya advirtió que estas reclamaciones se producirían en cadena.

Ayer a última hora de la tarde ya, en torno a las siete, tarde para quienes madrugamos, compareció la ministra de Ciencia Diana Morent junto al alcalde Paco Cuenca tras reunirse a cuenta de la firma por la compra de un espacio, de 14 millones y medio de euros, que pagan a medias Junta y Gobierno central. Ese espacio acogerá parte de las instalaciones del futuro acelerador de partículas si finalmente se materializa. De hecho, hoy viene el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para rubricar junto a la ministra esta compra. Es decir, de este pastel quieren coger todos un trozo, así que no pinta mal. También aprovecharon Cuenca y Morent la ocasión para hablar de que se estudiará “con atención” que Granada sea la capital que acoja la agencia estatal de inteligencia artificial. Bueno, esto segundo mucha noticia no es, más allá de dos personas del mismo partido que se echan flores sobre su trabajo y que se desean el uno al otro lo mejor. Bien es cierto que Granada avanza en esta materia, y que va por buena senda, pero todo esto son propuestas, no hay mucha noticia aún. Lo que sí parece noticia, ya les digo, es que Granada va a ser el lugar donde se acoja el futuro acelerador de partículas de la Unión Europea. Porque no tiene rival. De momento se están invirtiendo fondos, pero claro, a la espera de que el proyecto internacional Ifmif-Dones hable y diga que sí, que efectivamente se hará en Granada este proyecto. Ello supondría una buena noticia, muy buena noticia, a la larga para Granada. Diana Morent es la ministra de Ciencia.