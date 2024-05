Los vecinos de Fray Albino y Campo de la Verdad señalizan junto al río una "reserva de biodiversidad"

Los vecinos de las barriadas de Fray Albino y el Campo de la Verdad, han respondido al llamamiento de la Asociación Vecinal Guadalquivir y han señalizado con cartelería la que han denominado como "la primera reserva de biodiversidad" de esta zona residencial del Sur de la ciudad, en concreto en el Paseo de San Julián, junto al río Guadalquivir.

Esta "reserva" es un espacio del mencionado paseo que la Asociación Guadalquivir pidió al Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba "que no desbrozara, cuando el personal de dicho departamento empezó las tareas de retirada de las hierbas silvestres que habían colonizado el paseo".

La idea que la asociación vecinal compartió con Parques y Jardines es que "se dejara en el paseo una zona en su estado natural, es decir cubierta de hierbas silvestres, para evidenciar el contraste entre la parte no desbrozada y la parte en la que se estaba actuando y así poder comparar ambos espacios".

El objetivo de esta iniciativa, para la que se ha contado con la colaboración y el asesoramiento de Ecologistas en Acción Córdoba, es "hacer algo de pedagogía explicando la función ambiental y paisajística de las hierbas silvestres y su importancia, por la biodiversidad que albergan, tanto en flora, como en fauna".

Desde la asociación han aclarado que no pretenden "que no se desbroce, pues cuando las hierbas se agosten hay que retirarlas, pero desbrozar cuando tienen tanta vida es muy negativo", es decir, "el desbroce selectivo" cuando la vegetación "genera molestias porque invade espacios públicos o por otras razones, es necesario, pero no se debe hacer del desbroce una herramienta que se aplique de forma indiscriminada".

En este sentido, desde la asociación han defendido la necesidad de "explicar a la vecindad que, en todo caso, hay que esperar a que la flor madure y deje caer la semilla, para que vuelvan a prosperar el año siguiente".

Con esta iniciativa la Asociación Vecinal Guadalquivir quiere contribuir a que "se elimine el concepto 'malas hierbas' y se generalice el concepto 'hierbas silvestres' o 'hierbas espontáneas', que es mucho más apropiado para este tipo de flora urbana".

De este modo, la señalización instalada por la asociación indica textualmente: "Este espacio no ha sido desbrozado para mantener un refugio o una reserva para la biodiversidad que habita en estos lugares tan ricos en hierbas silvestres. Hemos propuesto al Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento que retrase las tareas de desbroce hasta que las hierbas agosten y ya hayan cumplido con su tarea de acompañarnos, refrescarnos, enriquecer el paisaje y contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad, que es necesaria para mantener ecosistemas sanos".