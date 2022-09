El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir lanza la campaña 'Si no necesitas tu cita, anúlala'

'Si no necesitas tu cita, anúlala'. Con este eslogan se ha puesto en marcha la campaña del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la población a los centros de salud.

Y es que desde principios de este año se han perdido hasta el 19 de septiembre 177.313 citas porque los usuarios no acudieron o no pudieron acudir y no la anularon previamente.

Para los servicios sanitarios es muy importante que se anulen las citas si los pacientes no pueden acudir a la consulta para que otra persona pueda ocupar ese hueco.

En la capital más de 87.000 citas con el médico de familia o pediatra se perdieron en lo que va de año. Con la campaña “ 'Si no necesitas tu cita, anúlala' a través de redes sociales, centros de salud y consultorios se pretende concienciar a la población de que si han solicitado cita en su centro pero no pueden acudir, la anulen por las vías disponibles para ello; es decir llamando a Salud responde 955 54 50 60 o bien a través de su 'app' o de la página de ClicSalud".