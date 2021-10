Bruno Mattucci, Consejero Director General de Nissan Iberia, ha hecho entrega del trofeo que acredita a Catac como ganador del premio

Catac, concesionario oficial de la marca Nissan en Córdoba, ha recibido el trofeo que acredita a esta concesión como ganadora del premio Nissan Iberia Award 2020. Este premio se asemeja a los otros dos Nissan Global Award que ya tiene CATAC pues los criterios de selección son prácticamente los mismos. El Nissan Global Award de 2020 no se ha podido celebrar por la pandemia. Conseguir este premio es muy difícil, ya que no solo exige superar el porcentaje de la media nacional de ventas en todos los canales, sino que también exige los mejores índices de satisfacción de los clientes en el proceso de ventas así como en el servicio de posventa, entre otros requisitos. Por eso solo lo consiguen los mejores. En el acto virtual de entrega del premio, Bruno Mattucci ha declarado: “Alcanzar la cumbre es difícil, pero aún lo es más mantenerse en ella. Sin duda, ser uno de los pocos concesionarios galardonados es un orgullo para la marca y los que trabajamos en ella.”. En un encuentro con los medios de comunicación, Bruno Mattucci confirmó que “Nissan se encuentra en una profunda transformación con un propósito claro que es enriquecer la vida de los ciudadanos a través de la innovación.”. En palabras de Bruno Mattucci, “Este es el principio básico del actual plan de negocio global, Nissan Next.”. Nissan cuenta con dos palancas de crecimiento básicas, la electrificación y la movilidad autónoma, en esencia la Movilidad Inteligente de Nissan, donde no solamente Nissan es líder sino que además es pionera. “Nissan entiende la electrificación como algo que va más allá del propio vehículo, un ecosistema electrificado, construido sobre la gama de producto, las infraestructuras de carga, la economía circular, la tecnología Vehicle to Grid y una fiscalidad que facilite a la sociedad el acceso a este ecosistema.”, dijo Bruno Mattucci. De hecho, Nissan considera la electrificación como uno de los vectores más importantes para generar valor añadido y empleo en la sociedad española, pues contribuiría de manera decisiva a equilibrar el balance energético del país, así como a abaratar la factura de la luz de los ciudadanos. Nissan persigue un doble objetivo con su Movilidad Inteligente, cero emisiones y cero accidentes. Nissan ya ha conseguido rebajar la accidentalidad de sus vehículos un 76% gracias a la incorporación de tecnología, tres años antes de lo que se había marcado para el año 2022. Sin embargo, en Europa debe avanzar la legislación para permitir los siguientes pasos de la conducción autónoma, una palanca que generaría cerca de 61.000 millones de € en España, según el propio Parlamento Europeo. Bruno Mattucci comentó, “es una oportunidad que España no puede perder.”.

Como herramientas para alcanzar estos objetivos de desarrollo, Nissan cuenta con:

Una gama de crossover renovada y focalizada en segmentos que copan hoy en día ya el 50% del mercado, los segmentos medio y pequeño de los crossovers, con dos pioneros, Juke que está creciendo este año un 6% y el rey de los crossovers Qashqai que ha sido líder del mercado español durante 14 años de manera consecutiva. Esto no quiere decir, que no estemos presentes en otros segmentos con Micra, X-Trail y también por supuesto en el segmento eléctrico con LEAF y una importante oferta de vehículos comerciales.

y focalizada en segmentos que copan hoy en día ya el 50% del mercado, los segmentos medio y pequeño de los crossovers, con dos pioneros, Juke que está creciendo este año un 6% y el rey de los crossovers Qashqai que ha sido líder del mercado español durante 14 años de manera consecutiva. Esto no quiere decir, que no estemos presentes en otros segmentos con Micra, X-Trail y también por supuesto en el segmento eléctrico con LEAF y una importante oferta de vehículos comerciales. Foco en el cliente particular y empresa. La estrategia pasa por unas ventas rentables. Hoy en día, el 94% de las ventas de Nissan se hacen en el canal particular o de empresa. Nissan ha democratizado la tecnología para que llegue a todos los públicos, incorporando además novedades con motores más sostenibles, una amplia gama de servicios conectados y asegurando un paquete de servicios premium que responde a las necesidades de todos los usuarios.

La estrategia pasa por unas ventas rentables. Hoy en día, el 94% de las ventas de Nissan se hacen en el canal particular o de empresa. Nissan ha democratizado la tecnología para que llegue a todos los públicos, incorporando además novedades con motores más sostenibles, una amplia gama de servicios conectados y asegurando un paquete de servicios premium que responde a las necesidades de todos los usuarios. Colaboración con la Red de concesionarios. Bruno Mattucci dijo, “nuestra Red es un pilar clave a la hora de abordar el futuro de la marca en España. Este año uno de los objetivos de Nissan es incrementar el objetivo de ventas desde la Red del 91 al 96%.”

Bruno Mattucci terminó su exposición agradeciendo a CATAC su esfuerzo hacia la marca y dando la enhorabuena a todo el equipo que forma CATAC por el premio recibido. Por su parte, Antonio Gil, Gerente de Catac, ha declarado durante la ceremonia de la entrega del premio “Tenemos muy buenas oportunidades. Conocemos la zona y a nuestros clientes y Nissan nos traerá nuevas tecnologías y nuevos vehículos, así que somos optimistas de cara a este nuevo año. Así que todos los que formamos Catac debemos sentirnos orgullosos y esperanzados con este premio y con este año.”.