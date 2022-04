EMERGENCIAS

Para un uso adecuado de los Servicios de Urgencias, mejorar la calidad y prontitud en la atención a los pacientes graves y evitar esperas y pruebas innecesarias, las enfermeras cordobesas recomiendan acudir solo en caso de ser necesario y no ante procesos de larga evolución, para adelantar citas con especialistas u otras pruebas ya solicitadas; y mucho menos por comodidad o cercanía, o ante la mera presencia de fiebre en bebés y niños pequeños, como ocurre en algunos casos. Y si es necesario ir, intentar acudir con un solo acompañante y recordar que las Urgencias son un espacio donde la atención se realiza por orden de gravedad y no de llegada.

No en vano, éste es uno de los servicios sanitarios más utilizados en la provincia, donde el 48,5% de los hogares cordobeses han acudido a Urgencias en el último año, con 3,7 visitas de media, y de ellos, casi nueve de cada diez (87,6%) lo han hecho por decisión propia y no por derivación de un profesional sanitario. Así lo señalan los datos de la encuesta La salud de los cordobeses: uso adecuado de los Servicios de Urgencias realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, a raíz de un encuesta previa que ha evidenciado cuánto y para qué problemas de salud se usan estos servicios, y por qué los cordobeses piensan que los ciudadanos acuden a Urgencias. Esta encuesta refleja que, junto a un 86% que considera que se acude mucho o bastante para temas realmente graves que lo requieren, otro 68% piensa que se acude mucho o bastante a las Urgencias ante el colapso o falta de atención en los centros de salud de Atención Primaria, o para quedarse tranquilos ante síntomas desconocidos que pueden no ser graves, según otro 64,3% de cordobeses.

Precisamente el uso adecuado de las Urgencias ha centrado el segundo de los nuevos Desayunos informativos Córdoba Enfermera celebrado en la sede del Colegio cordobés, con los que esta Organización Colegial quiere trasladar consejos y recomendaciones de Educación para la Salud a la ciudadanía, como ya explicó en el primer Desayuno el presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya. En esta ocasión, el vicepresidente del Colegio, Enrique Castillo, ha estado acompañado por los enfermeros cordobeses expertos y profesionales de Urgencias María Ángeles Moreno Fernández, María del Mar Medina Ruiz, Manuel López Valero y María Arcos Pareja.

Con la iniciativa de los Desayunos informativos Córdoba Enfermera que comenzaron el pasado mes, el Colegio y la profesión enfermera quieren dar respuesta a las principales preocupaciones de salud que muestran actualmente los ciudadanos, a la par que ser protagonista principal en materia de prevención y educación sanitaria, como en el ámbito de las Urgencias. Unas Urgencias en el que el papel de las enfermeras, junto al resto de personal sanitario, es esencial, como ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente del Colegio cordobés, Florentino Pérez Raya, para quien contar con enfermeras con experiencia en Urgencias y Emergencias “es de vital importancia para prestar los mejores cuidados a los pacientes que acuden a estos servicios”.

Uso adecuado e inadecuado

En este contexto, los cuatro enfermeros expertos cordobeses han ofrecido las principales claves para hacer un buen uso de los servicios de Urgencias. Todo ello bajo la premisa de que "cuando un servicio se utiliza de forma inadecuada, se entorpece su funcionamiento y a las personas que verdaderamente lo necesitan”|ha afirmado María Ángeles Moreno Fernández, enfermera Experta Universitaria en Urgencias y Emergencias y supervisora de Enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba.

Entre los consejos importantes en torno a las Urgencias que pueden mejorar la calidad de la atención, el tiempo de espera y el bienestar de todos los cordobeses se encuentra el hecho de que “si presentamos procesos de larga evolución (de semanas, meses o años) acudir a Urgencias no es la mejor opción, así como para tampoco adelantar citas con especialistas”, según esta enfermera.

Asimismo, y en caso de que sí sea necesario acudir a Urgencias, también es recomendable cumplir cuatro importantes cuestiones: ir con un solo acompañante por persona, hablar en voz baja y tener el teléfono móvil en silencio, esperar pacientemente la información del personal sanitario, y recordar que las Urgencias son un espacio de respeto donde la atención se realiza por orden de gravedad y no de llegada.

Y, lógicamente, no utilizar las Urgencias por comodidad o cercanía o si se precisa la realización de analíticas, radiografías u otras pruebas ya solicitadas. María Ángeles Moreno resalta que buena parte de las Urgencias que se atienden hoy en día en los hospitales “suelen ser procesos banales, que duran poco tiempo, y se resuelven solos sin que haya que poner ningún tratamiento. No suelen necesitar ninguna prueba complementaria y son dados de alta a su domicilio sin tener que ser ingresados”

En este sentido, y volviendo a la encuesta, es significativo que más de la mitad de los cordobeses, el 56,5%, considera que se acude mucho o bastante a los Servicios de Urgencias porque entienden que no se les ha hecho mucho caso o consideran que no les han diagnosticado bien en consulta; mientras que el 47,7% opina que se acude sobre todo para adelantar pruebas médicas y/o consultas que normalmente llevan más tiempo.

Urgencias y Emergencias

Con todo, conviene explicar las diferencias entre lo que es una urgencia y una emergencia, como ha indicado María del Mar Medina Ruiz, enfermera que actualmente trabaja en Urgencias de Adultos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), urgencia es una aparición fortuita, en cualquier lugar o actividad, de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención sanitaria por parte del sujeto que lo sufre o de su familia, mientras que emergencia es el caso ante el cual la falta de asistencia sanitaria conduciría a la muerte en pocos minutos. “Por tanto –ha señalado María del Mar Medina-, es evidente que en el caso de emergencia es necesario llamar de manera inmediata al 112 o 061, y en caso de urgencia acudir a las Urgencias de Atención Primaria u hospitalaria”.

Para el caso de las Urgencias hospitalarias, que son las más demandadas por los cordobeses, esta enfermera también ha explicado en qué consiste el Sistema Estructurado de Triaje (SET), un sistema que lleva años implantado en los hospitales cordobeses, a pesar de que el concepto de triaje se ha extendido y generalizado a raíz de la crisis del COVID-19. Las puertas de Urgencias hospitalarias cuentan con una consulta de triaje, “que consiste en el proceso de clasificación de pacientes a la llegada a nuestro servicio. Es siempre realizado por un profesional de Enfermería y consiste en identificar el nivel de intensidad de la urgencia que tiene un paciente en función de los signos y síntomas que presenta”, explica esta enfermera. El sistema de triaje consta de cinco niveles de priorización en función del nivel de gravedad.

Por otro lado, y junto a los hospitales, Córdoba también cuenta con unos servicios de Urgencias en los propios centros de salud de Atención Primaria, y con los denominados Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), del que forman parte las comúnmente conocidas como las Urgencias de Las Setas (Castilla del Pino) y del Sector Sur, en el caso de Córdoba capital, donde también se aplica el citado Sistema Estructurado de Triaje (SET) por parte de profesionales de Enfermería.

El enfermero Manuel López Valero, coordinador de Urgencias de los SUAP intercentros del Distrito sanitario Córdoba Guadalquivir, explica que los cordobeses también pueden acudir ante una urgencia a los centros de salud, donde además de la atención sanitaria de casos no urgentes, y actividades de promoción, prevención y educación para la salud; se atienden a las urgencias en horario de consulta. Desde el año pasado a través de las nuevas Consultas de Acogida, atendidas por enfermeras, que prestan una primera atención presencial y valoración a los ciudadanos que acuden de manera presencial y sin cita. “La enfermera realiza la primera valoración e identifica si el problema de salud se puede resolver en esta consulta o se necesita resolver de forma colaborativa con el médico o requiere una derivación al circuito de Urgencias”, explica este enfermero.

Urgencias pediátricas

Por último, un apartado a destacar en el uso adecuado de los Servicios de Urgencias tiene que ver con la asistencia de los menores, las llamadas Urgencias hospitalarias de Pediatría, que atienden a los bebés y niños con edades comprendidas desde el nacimiento a los 14 años. Según la citada encuesta elaborada por el Colegio, los hogares con hijos son los que muestran un mayor uso de los Servicios de Urgencias, hasta alcanzar al 56,7%; especialmente en el caso de familias con hijos de 0 a 9 años, donde la media de visitas a Urgencias en el último año sube de 3,7 a 4,9; y su uso sin prescripción sanitaria es casi diez puntos mayor a la media, en el 96,9% de los casos.

La bronquitis en niños es el segundo problema de salud que ha generado un mayor porcentaje de visitas a Urgencias de las familias cordobesas, en un 68,9% de los casos; solo superado por el ictus, con un 69,8%. Frente a la citada media de un 48,5% de hogares que han acudido a este servicio en los últimos doce meses, el porcentaje se eleva a más del 60% en aquellos hogares donde alguno de sus miembros ha sufrido, además de estas dos patologías, adicciones a drogas entre jóvenes, problemas de la piel, problemas con el periodo menopáusico, con personas dependientes o con tratamientos oncológicos.

En las Urgencias pediátricas también se realiza un triaje a cargo de enfermeras, donde las constantes vitales, el estado general del niño (color, actividad o decaimiento) y el peso son datos importantes que se tienen en cuenta, como explica María Arcos Pareja, enfermera de Urgencias del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

“Por lo general –explica esta enfermera- en las Urgencias pediátricas nos encontramos con un mayor número de madres y padres preocupados, más que con niños potencialmente graves. En este sentido, resulta importante el manejo de síntomas en casa para evitar así las frecuentes visitas al Servicio de Urgencias”.

Pueden sintetizarse tres grandes situaciones entre los más pequeños ante las cuales pueden ofrecerse las siguientes recomendaciones a las familias a la hora de decidir si es necesario acudir a Urgencias ante casos de fiebre, síntomas respiratorios o aumento de la irritabilidad en bebés.

Si bien es cierto que la fiebre en niños es un signo de alarma, sobre todo cuando tienen menos de 3 meses, ésta debe estar por encima de los 38 grados; ya que una febrícula –o pocas décimas por encima de 37 grados- o una fiebre alta puntual “se puede abordar en casa haciendo uso del antitérmico habitual que se use y de otras medidas alternativas como el uso de los paños húmedos en frente y brazos. En el caso de que el niño se encuentre muy aturdido, con una fiebre muy elevada mantenida en el tiempo, entonces sí es el momento de acudir a Urgencias”, ha señalado esta enfermera.

Ante síntomas respiratorios, que suele ser algo que preocupa mucho a los padres, lo importante es observar, entre otros signos, que el niño mantiene su estado de actividad habitual, por lo que no sería necesario acudir a Urgencias; mientras que ante episodios de aumento de la irritabilidad en bebés conviene recordar que los más pequeños van pasando por etapas de readaptación “a las que denominamos coloquialmente crisis. Si el bebé deja de comer, está estreñido, con falta de sueño, etc. y la situación se alarga en el tiempo, pues entonces sí habrá que recurrir a las Urgencias”, ha afirmado María Arcos.

El papel de las enfermeras

Por último, el vicepresidente del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo, ha resaltado el importante papel que juegan las enfermeras en los Servicios de Urgencias, no solo a la hora de ofrecer una primera atención y cuidados de calidad, sino también a la hora de educar en salud y autocuidados para evitar nuevas visitas a Urgencias innecesarias. Castillo ha concluido haciendo un llamamiento a los cordobeses para que hagan un uso adecuado de los Servicios de Urgencias, y para que también tengan en cuenta la opinión de su enfermera “que ante la presencia de cualquier síntoma o dolencia siempre le derivará hacia el servicio sanitario más adecuado”.

La citada encuesta fue realizada a finales de enero a cordobeses residentes en toda la provincia mayores de 18 años, distribuidos por sexo y edad según el peso de la propia población, con un error muestral de +/- 3,6% y un nivel de confianza del 95,5%.