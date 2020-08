El Ayuntamiento reduce la deuda a la mitad con proveedores aunque aumenta el PMP a 93,66 días

El Ayuntamiento de Cádiz ha reducido el importe de pagos pendientes de 5.9 millones a 3,2 millones durante el estado de alarma. Así, el gobierno que lidera José María González ha hecho un esfuerzo económico para el pago a proveedores durante el confinamiento que ha provocado liquidez en las empresas locales suministradoras de servicios al ayuntamiento.

No obstante, hay facturas que no se han podido abonar en tiempo y forma por lo que el Periodo Medio de Pago a proveedores ha ascendido hasta 93,66 días, 41 dias superior a la que se registró en marzo y 45 a la que se registró en mayo de 2020. En este periodo se cifran los 3,2 millones de euros de facturas pendientes. El Gobierno de Cádiz ha querido poner en valor el esfuerzo económico municipal en el pago a proveedores y cree que las facturas pendientes de abonar "no refleja la realidad del abono de todas las facturas”.