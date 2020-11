Ana Mestre: "Tenemos que evitar que la presión hospitalaria vaya a más"

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, no descarta que la administración autonómica tome medidas más restrictivas si la situación empeorase y no se cumplieran las que ha decretado como el cierre perimetral de los municipios que comprenden el área sanitaria de Jerez, la Sierra de Cádiz y la Costa Noroeste o el toque de queda desde las once de la noche.

Mestre ha destacado en una entrevista en Más de Uno que el índice de cumplimiento de las medidas está siendo elevado y destaca el compromiso de los profesionales de la sanidad pública y de la ciudadanía en general. La responsable autonómica ha señalado que hay 274 personas hospitalizadas y 42 en unidades de cuidados intensivos.

El objetivo de este cierre perimetral del área sanitaria de Jerez es evitar que aumente esta presión sobre el hospital jerezano, que es de referencia para la Costa Noroeste y la Sierra de Cádiz. Aunque estas áreas cuenten con sus centros hospitalarios propios, el centro jerezano es quién se encarga de la atención de estas personas.