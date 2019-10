La coalición Más País - Equo apura los plazos para cerrar la candidatura de Cádiz para el 10-N

La coalición Más País-Equo aún no ha comunicado quién será cabeza de lista por la provincia de Cádiz. Hoy Mateo Quirós, coportavoz de EQUO en Cádiz ha explicado en el programa 'Mas de uno Cádiz' que el lunes se anunciará la lista que concurrirá por la provincia. Todavía no se sabe el nombre del candidato o candidata, y que en estos días lo que están haciendo es trabajando en el comité para presentar las candidaturas en una comisión creada entre la formación que lidera Iñigo Errejón y la formación verde. Quirós ha lamentado que aún a España no haya terminado de llegar la ola verde europea que ha posicionado al grupo verde como cuarta fuerza en el Parlamento Europeo. El líder de EQUO cree que hay que cambiar de modelo para generar una transición que cree otro modelo energético.