Cádiz, 'pionera' en la provincia en la lucha contra las casas de apuestas

El gobierno de Cádiz elevará al Pleno ordinario que se celebra este viernes una propuesta de modificación del Plan general de ordenación urbanística por la que no permitirá abrir casas de apuestas deportivas a menos de 500 metros de centros educativos, culturales, juveniles y deportivos. El delegado de Urbanismo de Cádiz, Martín Vila, ha explicado en el programa Más de Uno Cádiz, que a partir de la aprobación inicial de la modificación del PGOU se suspenderán las licencias que estén en trámite de apertura o solicitadas. Esta modificación no afectaría a las zonas de suelo industrial, quedando fuera de esta nueva ordenación de la ciudad. Para Vila es una cuestión de "salud pública" ya que es reclamo para juventud "en situación precaria" y que acaba siendo "un engaño". "Creo que los responsables públicos tenemos no solamente la potestad sino la obligación de intervenir", asegura Martín Vila que ha indicado que las casas de apuesta eligen las zonas "obreras" ya que tienen "mayor capacidad de engañar".

El proceso de la modificación de esta ordenanza ha sido llevado a cabo por una comisión ciudadana. Para Vila es "ejemplo de la gobernanza ciudadana", filosofía que quiere el Gobierno de Cádiz llevar a cabo en sus políticas. No sólo se modificará el PGOU sino también se modificará la ordenanza municipal de publicidad para limitar el uso de espacios públicos por parte de estas empresas para publicidad, incluido los estadios. Según Vila es la manera de que "la ciudad sea escudo" ante estas prácticas nocivas: "te tratan de invitar a un juego que no tiene perjuicio pero es una de las cosas más nocivas que existen", asegura el responsable de Urbanismo de Cádiz. Martín Vila ha anunciado además que se iniciará una campaña de pedagogía en los centros educativos y de información ciudadana enfocada a los más jóvenes.

La ciudad se convierte así en la primera ciudad de la provincia que tendrá una regulación enfocada a las casas de apuestas. Será la tercera ciudad de Andalucía pero por la propia tipología de la ciudad, será la ciudad donde más afectación tenga esta regulación.