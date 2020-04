La Universidad de Almería no reanudará las clases presenciales este curso por la crisis del coronavirus

Las universidades andaluzas no reanudarán las clases este curso debido a la crisis del coronavirus. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y los rectores de las diez universidades públicas andaluzas han acordado mantener la docencia online hasta la finalización del presente curso académico.

Este acuerdo pretende despejar las dudas del alumnado en cuanto a las clases presenciales y que ello redunde en una mejor organización de sus estudios y vidas personales.

El acuerdo se ha producido en el transcurso de una reunión telemática del consejero con los rectores de las universidades de Almería, Carmelo Rodríguez; Cádiz, Francisco Piniella; Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; Granada, Pilar Aranda; Huelva, Mª Antonia Peña; Jaén, Juan Gómez; Málaga, José Ángel Narváez; Sevilla, Miguel Ángel Castro; Pablo de Olavide, Vicente Guzmán; y UNIA, José Ignacio García.

La reunión ha tenido como objetivo abordar la incidencia que el estado de alarma decretado por el Gobierno central a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19 está teniendo sobre el desarrollo de la actividad académica en el ámbito universitario.

Entre otros aspectos, se han analizado las medidas adoptadas por las instituciones docentes para favorecer y garantizar la continuidad de la actividad educativa. Así, tanto los rectores como los máximos responsables de la Consejería han decidido mantener toda la docencia en formato online durante lo que resta del curso 2019-2020.

Tanto la Consejería como los rectores y rectoras han reafirmado su voluntad de coordinación y su compromiso con adoptar las mejores soluciones posibles para garantizar el desarrollo académico del 2019-2020.

Así, se han comprometido a preparar con la mayor celeridad posible un marco general de contingencia, que cada Universidad pueda adaptar posteriormente, para determinar la forma de proceder en cuanto a prácticas que no puedan desarrollarse en formato online. Las universidades están trabajando ya en mecanismos de evaluación, guías docentes, adaptación del calendario académico y desarrollo de TFG y TFM.

La suspensión del curso definitiva deja muchas incógnitas en el aire ya que si algo ha puesto de manifiesto este período es que no todos los profesores universitarios se han adaptado al a docencia on line además del problema que supone para los estudiantes con pocos recursos que no tienen acceso a internet.