Estabilidad: Almería repite los mismos datos de ayer domingo

Por primera vez desde que comenzó la pandemia del Coronavirus, la provincia de Almería no ha modificado sus datos con respecto al día anterior. No se han producido nuevos contagios, sigue habiendo los 595 de ayer domingo; no se han producido ningún fallecimiento, pero tampoco se ha registrado ninguna nueva persona que haya superado el virus.

Con 349 pacientes dados de alta, la cifra más dramática se mantiene en los 49 muertos durante estos casi dos meses de crisis sanitaria.

España ha registrado 164 muertes con Covid-19 en las últimas 24 horas, la misma cifra que este domingo, es decir, la cifra de fallecimientos más baja desde el 18 de marzo, según los datos del Ministerio de Sanidad publicados este lunes.

Desde el inicio de la pandemia en han fallecido un total de 25.428 personas, mientras que 121.343 ya se han curado (2.441 más hoy). Este lunes se han notificado 356 nuevos casos, el menor dato desde el 8 de marzo, cuando comenzó la gran escalada de contagios, recoge Europa Press.

El número de sanitarios que han dado positivo asciende a 43.325. A nivel general, han precisado de hospitalización 118.889 personas, 394 desde ayer. Se han producido 10.994 ingresos en cuidados intensivos, 21 más en las últimas 24 horas.

Por comunidades autónomas, Andalucía suma 19 nuevos contagios, Aragón 24, Asturias 1, Baleares cero, Canarias cuatro, Cantabria uno, Castilla-La Mancha 33, Castilla y León 51, Cataluña 132, Ceuta cero, Comunidad Valenciana ninguno, Extremadura 5, Galicia 44, Madrid uno, Melilla dos, Murcia cero, Navarra 16, País Vasco 14 y La Rioja 9.

En fallecidos, Andalucía añade siete, Aragón uno, Asturias cuatro, Baleares ninguno, Canarias uno, Cantabria dos, Castilla-La Mancha 25, Castilla y León 18, Cataluña 35, Ceuta ninguno, Comunidad Valenciana cinco, Extremadura cero, Galicia seis, Madrid 44, Melilla cero, Murcia ninguno, Navarra cuatro, País Vasco doce y La Rioja ninguno.

